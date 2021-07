Senador Eduardo Girão é o entrevistado de hoje do programa Sem Censura

O programa Sem Censura desta segunda-feira (12) recebe o senador cearense Eduardo Girão. A jornalista Marina Machado conversa e media perguntas entre os convidados sobre as reformas previstas pelo governo, o andamento da CPI da Pandemia e os desafios do primeiro mandato no Senado Federal. O programa vai ao ar às 21h30, ao vivo, na TV Brasil.

Natural de Fortaleza, Ceará, Girão tem 46 anos e foi empresário nas áreas de hotelaria, transporte de valores e segurança privada. Foi presidente do Fortaleza Esporte Clube e fundador da Associação Estação da Luz, entidade social sem fins lucrativos, responsável por produções audiovisuais do cinema brasileiro.

Eleito Senador pelo Ceará em 2018, em sua primeira disputa por um cargo eletivo, ocupa o primeiro lugar no Ranking dos Políticos, uma iniciativa da sociedade civil que avalia senadores e deputados federais em exercício, classificando-os de acordo com os critérios de combate a privilégios, desperdício e corrupção no poder público.

Contribuem como debatedores do programa os jornalistas Gustavo Uribe (CNN) e Isabel Mega (BandNews).

Em novo formato, o Sem Censura explora perguntas dos debatedores convidados e respostas do entrevistado em um bate papo direto, com ritmo ágil e linguagem clara. O público pode enviar perguntas via Facebook, Twitter e Youtube e interagir usando a hashtag #novoSemCensura.

