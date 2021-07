Três Passos contabiliza 64 mortes provocadas pela Covid-19

Na sexta-feira (9/7), Três Passos chegou ao 64º óbito atribuído ao novo coronavírus. A vítima é uma mulher de 35 anos de idade que estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI/Covid), do Hospital de Caridade de Ijuí (HCI). A morte foi confirmada às 22h30min.

A Secretaria Municipal da Saúde de Três Passos aguarda os trâmites legais referentes ao óbito por parte da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) para alterar os números no boletim epidemiológico.

A mais recente atualização dos dados epidemiológicos apontava que a capital da Região Celeiro tinha 67 casos ativos da doença no dia 9 de julho. Desde o início da pandemia, 2.868 três-passenses se contaminaram com o vírus, dos quais, 2.738 estão curados.

