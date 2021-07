Cúpula do Planetário de Brasília reabre neste sábado

A partir de hoje (10), a cúpula do Planetário de Brasília estará reaberta, voltando a ter sessões diárias de terça a domingo às 18h. A distribuição dos ingressos, que são gratuitos, ocorrerá a partir das 17h por ordem de chegada.

De acordo com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo do Distrito Federal, a programação será alternada, para que a cada dia da semana um filme diferente seja apresentado.

Devido à pandemia, foi reduzida para 35 pessoas a capacidade do planetário para as sessões na cúpula. As poltronas serão higienizadas após cada sessão. Algumas serão isoladas com fita zebrada, de forma a evitar a proximidade dos espectadores.

Serão distribuídas 35 senhas 30 minutos antes do início de cada sessão. A equipe do planetário reforça que o uso de máscara é obrigatório no local.