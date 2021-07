Três Passos terá dia "D" de vacinação contra gripe para toda a população

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos informa que neste sábado, 10 de julho, estará realizando o “Dia D” de vacinação contra a Influenza para toda a população.

O “Dia D” ocorre das 8h às 17h, e tem o objetivo ampliar a imunização contra Influenza para todos os municípios.

É necessário a apresentação da Carteirinha de Vacinas, documento com foto e comprovante de residência.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que as doses para os grupos prioritários das crianças, gestantes, puérperas e idosos estão reservados para aqueles que ainda não conseguiram se vacinar, pois é necessário atingir o percentual mínimo de 90% de imunização.

Para o munícipe que vacinou-se com a primeira ou a segunda dose contra a Covid-19, é importante observar o intervalo de 14 dias, para que possa ser imunizado contra a Influenza.

