Cavalo cai sobre homem após se assustar com cobra no interior de Passo Fundo

Na tarde desta quinta-feira (08), um homem teve diversos ferimentos, após um acidente com um cavalo, no interior de Passo Fundo.

O fato ocorreu na localidade de São Miguel. A vítima de 38 anos, estava andando a cavalo, pela propriedade, quando o animal se assustou com uma cobra que estava a sua frente. O cavalo empinou e caiu sobre o homem.

Populares que estavam nas proximidades acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que compareceu com a equipe de resgate. A vítima de 38 anos teve diversos ferimentos, nas coxas, bacia, tórax e nas costas. Os profissionais do Samu medicaram a vítima devido as dores e encaminharam ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), sem risco de vida, com possíveis fraturas.

