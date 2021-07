Reduz a quantidade de moradores de Tenente Portela internados no HSA em função da Covid-19

Em aproximadamente 24 horas, diminuiu de sete para cinco, o número de domiciliados em Tenente Portela ocupando leitos no Hospital Santo Antônio (HSA) em virtude do novo coronavírus. Os cinco internados têm a doença diagnosticada.

De acordo com o boletim epidemiológico da quinta-feira (8/7), o município possui 28 casos ativos e nove pacientes esperando o resultado dos exames laboratoriais. Desde o começo da pandemia, 31 portelenses perderam a vida em decorrência da Covid-19.

A quantidade de diagnósticos positivos da doença em Tenente Portela está em 1.716, dos quais, 1.657 contaminados já se recuperaram.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) realizou até o momento, 7.120 testes para detecção do novo coronavírus. Deste montante, 5.484 resultados foram descartados.

