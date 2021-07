Empresários bicaquenses pedem a flexibilização das restrições ao comércio

Ofício dos empresários foi lido no plenário da Câmara de Vereadores na segunda-feira (5/7) (Foto: Diones Roberto Becker)

Pequenos empresários de Coronel Bicaco enviaram um ofício à Câmara de Vereadores, na segunda-feira (5/7), solicitando apoio no pleito que visa a flexibilização das medidas contra a Covid-19, no intuito de permitir práticas esportivas, bem como, a readequação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais.

No mesmo pedido, os comerciantes ainda ressaltam que serão observadas as normas básicas e necessárias de segurança, como o distanciamento social, capacidade máxima de pessoas no ambiente e disponibilidade de álcool gel.

Os empresários justificam a solicitação afirmando que os comércios de Coronel Bicaco, na maioria, são de pequeno e médio portes, e estão sem capital de giro para gerir despesas de salários de funcionários, aluguel, energia elétrica e fornecedores, entre outras. — O fechamento e as restrições das atividades reduziram as receitas entre 80% e 100% — diz outro trecho do ofício.

No final do documento, os requerentes frisam que pedem ‘socorro’, pois não possuem renda para manter as atividades e honrar os compromissos financeiros, além de terem o sustento de suas famílias seriamente comprometido.

De acordo com o vereador Itamar Sartori (PP), que preside o Poder Legislativo, o ofício dos empresários foi repassado ao Comitê de Atenção ao Coronavírus, que é o responsável por estabelecer as medidas de restrição em Coronel Bicaco.

