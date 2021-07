Crissiumal registrou 07 novos casos de coronavírus ontem, quarta-feira (07). A informação foi divulgada no boletim epidemiológico regional da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde de Ijuí.

Ao todo, agora são 1237 casos da doença em Crissiumal. São 21 óbitos relacionados ao coronavírus, desde o início da pandemia. Até a terça-feira eram 52 casos ativos.

Nesse ano, em janeiro foram 118 casos, em fevereiro 127, em março 191, em abril 33, em maio 197, junho 328 e julho 41.

