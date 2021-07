Campo Novo realiza vacinação contra Covid-19 para pessoas acima de 33 anos nesta sexta,09

A Campanha de vacinação para primeira dose contra Coronavírus, para faixa etária acima de 33 anos, será nesta sexta-feira, dia 09 de julho, das 13:30h até as 16:30h, na Unidade Básica de Saúde em Campo Novo.

Serão vacinados apenas os que se enquadram dentro da faixa etária proposta, para isso levar carteira de vacinação, documento com foto e CPF.

