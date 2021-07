Brasil recebe lote com mais 600 mil doses de vacinas da Pfizer

O Ministério da Saúde informou na noite de quarta-feira (7) que recebeu mais 600 mil doses de vacinas da Pfizer contra a covid-19. O lote foi entregue no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo.

Segundo a pasta, 15 milhões doses produzidas pelo laboratório deverão ser entregues durante o mês de julho.

A pasta informou que a remessa que chegou ao Brasil faz parte de um total de 7 milhões que o Ministério da Saúde conseguiu antecipar com a farmacêutica para reforçar a vacinação contra a covid-19 no país.

Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 143,9 milhões de doses para Estados e municípios imunizarem a população. Do total, 13,9 milhões são da Pfizer.

