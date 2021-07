Governo do Estado assina contrato de venda da CEEE-D nesta quinta (8)

Nesta quinta-feira (8/7), às 10h, o governo do Estado assina, no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, o contrato de venda da CEEE Distribuição (CEEE-D) com a Equatorial Energia.

O ato contará com a presença do governador Eduardo Leite, do presidente da CEEE-D e do Grupo CEEE, Marco Soligo, e do presidente do Grupo Equatorial Energia, Augusto Miranda, entre outras autoridades.

Devido às restrições impostas pelo coronavírus, o evento será transmitido pelos canais oficiais do governo do Estado no Youtube e no Facebook.

Aviso de pauta

O quê: assinatura do contrato de venda da CEEE-D

Quando: quinta-feira (8/7), às 10h

Plataforma: canal do governo do Estado no Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=wo7apin1JeM) e no Facebook (https://www.facebook.com/GovernoDoRS)