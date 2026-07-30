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Hospital Vida & Saúde amplia atendimento em cardiologia com novo serviço de eletrofisiologia

Primeiro estudo eletrofisiológico foi realizado em uma paciente de 80 anos; hospital passa a oferecer procedimentos para diagnóstico e tratamento de alterações do ritmo cardíaco.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Andrise Morais - Assessoria de Comunicação Hospital Vida & Saúde
30/07/2026 às 09h56 Atualizada em 30/07/2026 às 10h01
Hospital Vida & Saúde amplia atendimento em cardiologia com novo serviço de eletrofisiologia
(Foto: Assessoria de Imprensa / Hospital Vida & Saúde)

O Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa, ampliou o conjunto de serviços disponibilizados à comunidade regional após ser habilitado pelo Ministério da Saúde para oferecer atendimentos de Alta Complexidade em Cardiologia. Entre os novos procedimentos está o estudo eletrofisiológico, cujo primeiro atendimento foi realizado na última semana, em uma paciente de 80 anos.

O procedimento teve como objetivo avaliar a necessidade de implantação de um marcapasso. Conduzido pelo médico cardiologista Dr. Mahar Muhammad, o estudo eletrofisiológico é considerado minimamente invasivo e utiliza cateteres introduzidos por uma veia, geralmente localizada na perna, para analisar o funcionamento do sistema de condução elétrica do coração.

O exame contribui para identificar alterações no ritmo cardíaco e auxilia a equipe médica na definição do diagnóstico e do tratamento mais adequado para cada caso.

Novos procedimentos disponíveis

Segundo o Dr. Mahar Muhammad, a implantação do serviço de eletrofisiologia representa um avanço para a instituição e permitirá ampliar a oferta de procedimentos especializados à população.

Além dos estudos eletrofisiológicos, o hospital passa a ofertar ablação de arritmias, procedimento utilizado para correção de alterações no ritmo cardíaco, além de implante e programação de marcapasso.

O médico ressalta que os procedimentos são realizados no Hospital Vida & Saúde com o mesmo padrão de excelência encontrado em hospitais de grande porte.

Serviços fortalecem referência regional

O diretor de Infraestrutura, Rodrigo Calixto, destaca que a eletrofisiologia passa a integrar uma estrutura que já conta com cirurgia cardiovascular, cirurgia vascular e procedimentos endovasculares extracardíacos.

Com a ampliação, o Hospital Vida & Saúde fortalece sua atuação como referência em Alta Complexidade em Cardiologia na região. Conforme Calixto, o objetivo principal é facilitar o acesso dos pacientes aos procedimentos especializados, garantindo qualidade e segurança na assistência.

Investimentos e parceria contribuem para expansão

O presidente da instituição, Sidnei Strejevitch, atribui a qualidade dos serviços disponibilizados aos investimentos realizados em estrutura, tecnologia e qualificação das equipes.

Ele também destaca a parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre como um fator importante para a preparação da equipe do hospital e para a disponibilização de profissionais.

De acordo com Strejevitch, a parceria complementa os investimentos realizados na estrutura do Hospital Vida & Saúde, a qualificação dos colaboradores e o compromisso da instituição com a oferta de atendimento de excelência à população regional.

A ampliação dos serviços de Alta Complexidade em Cardiologia representa, assim, uma nova etapa na estrutura assistencial do hospital, permitindo que procedimentos especializados sejam disponibilizados à comunidade regional.

 

 

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