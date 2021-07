PF fecha três rádios piratas na zona oeste do Rio

Em ação conjunta com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Polícia Federal (PF) fechou (7) três rádios piratas que operavam na zona oeste do Rio de Janeiro. O sinal das rádios estava interferindo na comunicação aeronáutica entre a torre de controle e as aeronaves.

Na primeira rádio interditada, no bairro de Bangu, o proprietário foi conduzido à PF e os equipamentos foram apreendidos. Nas emissoras instaladas nos bairros de Guaratiba e Campo Grande foram apreendidos equipamentos e identificados os responsáveis, que não estavam no local na hora da apreensão.