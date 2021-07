Três Passos vai vacinar pessoas com mais de 33 anos hoje

Três Passos realizará hoje entre as 17 e as 19 horas e 30 minutos junto ao CIAC /SUS mais uma rodada de Drive THRU de vacinação contra a covid-19, desta vez destinado a pessoas com idade entre 33 e 35 anos.

É necessário a apresentação do cartão de vacinas, CPF e o cartão SUS, comprovante de endereço ou carteira de consulta do posto de saúde e do conselho de saúde. Para obter mais informações, entre em contato no 3522-0436, no CIAC/SUS.

