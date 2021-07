Cai novamente o número de casos ativos de Covid-19 em Tenente Portela

O boletim epidemiológico da quarta-feira (7/7) mostra que existem 29 casos ativos do novo coronavírus em Tenente Portela. Na terça-feira (6/7) eram 39 contaminados. No momento, 13 moradores aguardam o retorno dos exames laboratoriais.

O município acumula, desde o começo da pandemia, 1.714 infecções comprovadas de Covid-19. Deste montante, 1.654 portelenses estão recuperados e 31 morreram. O óbito mais recente foi confirmado no dia 5 de julho.

Sete domiciliados em Tenente Portela ocupam leitos no Hospital Santo Antônio (HSA) em virtude da doença. São cinco casos diagnosticados e dois suspeitos. Três pacientes permanecem na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

