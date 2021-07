Inicia-se construção de passarelas em trecho duplicado da ERS-118

Secretário Costella acompanhou início das obras da passarela no km 5,1, em Sapucaia do Sul - Foto: Galileu Oldenburg/Selt

Até o fim do ano, moradores de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, terão mais segurança na travessia da ERS-118. O governo do Estado iniciou, nesta quarta-feira (7/7), a construção de uma passarela para pedestres no km 5,1 da rodovia.

A estrutura receberá investimento de R$ 3,8 milhões. Ela terá pilares de concreto armado e 6,5 metros de altura por 2,6 metros de largura interna. A parte que corresponde à travessia será de metal, com cobertura de telhas metálicas e telas de proteção nas laterais.

"Priorizamos esse segmento da rodovia pela intensa circulação de pedestres e pelo fato de haver uma escola nas proximidades, além de ser uma antiga reivindicação dos moradores", salienta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Mesmo depois de concluirmos a tão esperada duplicação, seguiremos investindo na qualificação da ERS-118, com R$ 54,3 milhões previstos ainda este ano para obras complementares."

No total, serão construídas seis passarelas ao longo do trecho duplicado da ERS-118. A próxima deve começar a ser erguida a partir da semana que vem no km 10,4, entre Cachoeirinha e Gravataí. A obra terá um aporte de R$ 3,3 milhões e prazo de seis meses para ser entregue.

"As quatro demais passarelas seguem com o projeto em elaboração, sendo que a do km 2,1 está praticamente pronta para ser encaminhada à licitação", afirma o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino. "Todas as seis estruturas obedecerão às normas de acessibilidade, com rampas de acesso iluminadas e guarda-corpos."

Além das passarelas, o Daer está finalizando o projeto de uma interseção no entroncamento com a ERS-030, em Gravataí, onde há congestionamentos em horários de pico. Também este mês deve ser entregue o projeto de iluminação de todo o trecho duplicado da ERS-118.