RS deve receber 2,34 milhões de vacinas contra covid-19 em julho

Se não houver atrasos nos repasses previstos pelas farmacêuticas e caso seja mantido o ritmo de envio de vacinas contra covid-19 verificado no mês passado, o Rio Grande do Sul receberá 2,34 milhões das 41 milhões de doses confirmadas para o Brasil em julho, segundo projeção de GZH com base em cronograma do Ministério da Saúde.

O total é muito próximo ao de junho. No mês passado, o Rio Grande do Sul recebeu 2,32 milhões de doses, o equivalente a 5,71% da distribuição nacional – desse total, aplicou 1.767.280 milhão, 21,5% a mais do que em maio. O restante foi reservado para a segunda injeção.

Das 41 milhões de doses a serem distribuídas no país em julho, 16 milhões serão da AstraZeneca – 12 milhões do acordo com o laboratório sueco-inglês e 4 milhões repassadas pelo Covax Facility, convênio organizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para distribuir vacinas a países em desenvolvimento.

