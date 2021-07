ERS-129 está em obras entre Casca e São Domingos, no norte do RS

O governo do Estado iniciou uma série de ações de recuperação de rodovias no norte do Rio Grande do Sul. Na ERS-129, as máquinas estão no trecho de 11,57 quilômetros entre os municípios de Casca e São Domingos.

“Por se tratar de uma importante ligação regional, essas obras beneficiarão ainda mais comunidades, como Vanini e David Canabarro”, ressalta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Renovaremos o asfalto dessa rodovia, qualificando o transporte da produção e a circulação de pessoas."

Iniciadas no dia 24 de junho, as melhorias executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) abrangem um conjunto de atividades que priorizarão os trechos críticos.

“Mais de R$ 1,3 milhão serão investidos nesse trabalho. Alguns locais devem receber remendos e operações tapa-buracos. Em outros, onde o pavimento está mais danificado, será retirado o asfalto e implantado um novo”, explica o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

O dirigente ressalta que todas as atividades serão fiscalizadas pela autarquia a fim de que resultem em uma transformação nas condições de trafegabilidade. “Estamos acompanhando cada etapa dos serviços, que serão concluídos com a implantação de uma nova sinalização horizontal na pista. Temos a certeza de que no segundo semestre deste ano os motoristas irão trafegar em uma rodovia muito mais segura”, finaliza.

O Plano de Obras 2021-2022 do governo do Estado prevê um aporte de R$ 57,36 milhões na recuperação de 523,20 quilômetros de estradas da região.

Trechos beneficiados:

• RSC-153, de Barros Cassal a Vera Cruz

• ERS-434, de David Canabarro a BR-285

• ERS-132, de ERS-324 a Vila Maria e Camargo

• ERS-126, de Ibiraiaras a São Jorge

• VRS-817, de Espumoso a Campos Borges

• VRS-817, de Campos Borges a Jacuizinho

• VRS-854, de BR-386 a Mormaço

• ERS-129, de Casca a São Domingos

• ERS-129, de São Domingos a Vanini

• ERS-129, de Vanini a David Canabarro

• ERS-331, de Pinhalzinho a Marcelino Ramos (início travessia municipal)

• RSC-480, da divisa RS/SC a Erval Grande

• ERS-211, de Campinas do Sul (fim da travessia urbana) a entroncamento com a BR-153 (Erechim)

• ERS-426, de Severiano de Almeida a entroncamento com a BR/153 (p/ Erechim)

• ERS-469, de entroncamento com a BR-153 (p/ Erechim) a Ipiranga do Sul

• ERS-475, de entroncamento com a VRS-828 (p/ Erebango) a de entroncamento com a BR-153 (p/ Erechim)

• ERS-450, de entroncamento com a ERS-475 (Getúlio Vargas) a Floriano Peixoto

• ERS-477, de entroncamento com a ERS-126 (p/ Maximiliano de Almeida) a Paim Filho

• ERS-420, de Erechim (fim da travessia municipal) a Aratiba

• ERS-591, da BR-386 a Castelinho

• ERS-472, da BR-386 a Três Passos

• Acesso ao Instituto Federal Farroupilha (IFFAR) e ao campus da UFSM, da BR-386 ao IFFAR e UFSM

• ERS-150, da BS-386 a Vicente Dutra

• ERS-143, de Constantina a Liberato Salzano;

• ERS-500, de BR-386 a Constantina

• ERS-504, de Alpestre a Planalto

• ERS-324, de Planalto a Nonoai

• VRS-818, de Salto do Jacuí a Jacuizinho