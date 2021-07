Municípios receberam ICMS devido pela CEEE-D nesta terça-feira (6)

O Tesouro do Estado transferiu aos 497 municípios gaúchos os recursos referentes a parte do passivo tributário de ICMS da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) nesta terça-feira (6/7). Foram repartidos R$ 515 milhões relativos ao rateio da arrecadação livre do ICMS, sendo a divisão de recursos entre as prefeituras com base nas regras aplicáveis a qualquer quitação de ICMS. Somando-se os R$ 289 milhões referentes à parcela destinada à formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), as prefeituras receberam um montante de R$ 804 milhões.

Na última quinta-feira (1/7), houve a quitação pela CEEE-Par (holding do grupo CEEE) de R$ 2,778 bilhões referentes ao passivo tributário de ICMS da CEEE-D. Desse total, cerca de 40% foram quitados em espécie e 60% sob a forma de dação em pagamento com ações da CEEE-Par.

A viabilização desse pagamento em espécie ocorreu por meio de um aporte de capital realizado pelo Estado. A parte dos municípios (incluindo o Fundeb) foi quitada integralmente em espécie. Como o repasse de recursos aos municípios acontece sempre nas terças-feiras, o dinheiro ingressou nas contas das prefeituras no dia de hoje, 6 de julho.

O secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, ressaltou que o governo do Estado está concluindo os passos necessários para a efetiva privatização da CEEE-D, liderada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), e que um desses processos foi o equacionamento da dívida de ICMS que a companhia tinha com o governo estadual e também com os municípios.

“O ICMS é em parte das prefeituras e essa foi uma dívida acumulada ao longo de muitos anos e que materializava a falta de eficiência dessa empresa em mãos estatais. Essa operação financeira envolveu tanto transferência de ações quanto pagamentos em dinheiro. E é muito importante destacar o esforço financeiro do Estado para que as prefeituras recebessem integralmente a sua parcela, referente a essa parte dívida, paga em dinheiro”, afirmou o secretário.

Além desse recurso transferido às prefeituras (R$ 804 milhões), ainda restará uma dívida de ICMS de mais de R$ 2 bilhões que a CEEE-D quitará, já sob o controle privado, dentro do parcelamento que foi feito, além de voltar também a pagar o ICMS regular mensal.

“Esses R$ 804 milhões que os municípios receberam de uma só vez equivalem a praticamente um décimo terceiro mês de arrecadação de ICMS. É como se as prefeituras gaúchas recebessem não 12 meses da sua parcela de ICMS, mas sim 13, o que aumentará os recursos disponíveis para os serviços públicos municipais. Além disso contarão com o reforço adicional do restante da dívida parcelada, como também do ICMS mensal regular”, ressaltou Marco Aurelio.

O rateio da arrecadação livre do ICMS (R$ 515 milhões) obedeceu aos percentuais do Índice de Participação dos Municípios (IPM) de 2021, enquanto a parcela do Fundeb (R$ 289 milhões) seguiu os critérios de repartição desse fundo para educação.

Os dez municípios que receberam a maior parte desses R$ 804 milhões são Porto Alegre (R$ 56,7 milhões), Canoas (R$ 44,1 milhões), Caxias do Sul (R$ 32,5 milhões), Gravataí (R$ 18,9 milhões), Rio Grande (R$ 15,3 milhões), Pelotas (R$ 14,5 milhões), São Leopoldo (R$ 14,5 milhões), Novo Hamburgo (R$ 13,6 milhões), Viamão (R$ 11,6 milhões) e Santa Maria (R$ 11,5 milhões).

