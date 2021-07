RS e SC divulgam Plano de Ação Territorial para conservação da fauna e da flora do bioma Mata Atlântica

O sumário executivo do Plano de Ação Territorial para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção do Território Planalto Sul (PAT Planalto Sul) foi divulgado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em parceria com o Instituto do Meio Ambiente (IMA) de Santa Catarina, na quinta-feira (1/7). Ao todo, serão contempladas 22 espécies do bioma Mata Atlântica, sendo 17 da flora e cinco da fauna da região do Planalto Sul do Estado.



• Para acessar o sumário executivo, cliqueaqui.



O plano tem como objetivo conservar a biodiversidade do Território Planalto Sul considerando aspectos biológicos, sociais, culturais e econômicos, com ênfase nas espécies Criticamente em Perigo (CR) de extinção que não contam com nenhum instrumento de conservação. Dessa forma, a Mata Atlântica, um dos biomas brasileiros com maior abrangência de espécies ameaçadas pela perda de habitat, estará protegido.

"A participação e o envolvimento de todas as instituições parceiras é essencial para que as ações aconteçam e o PAT cumpra seus objetivos. É um acordo coletivo para a conservação das espécies e para o desenvolvimento regional”, afirma o analista ambiental do Departamento de Biodiversidade da Sema e coordenador executivo do projeto, Leonardo Urruth,.



Até 2026, as ações e implementação do PAT Planalto Sul pretendem promover a proteção e recuperação das espécies, mitigar riscos das espécies exóticas invasoras, reduzir a conversão de áreas nativas e suas alterações físicas e biológicas, ampliar e difundir conhecimento sobre as espécies e fortalecer as cadeias produtivas sustentáveis.



A coordenadora do projeto e bióloga do IMA-SC, Luthiana Carbonell, destaca a importância do engajamento dos parceiros para a conservação de espécies ameaçadas e o crescimento da economia na região. “O PAT é uma estratégia participativa que busca aliar a conservação de espécies ao desenvolvimento e potencializar atividades econômicas sustentáveis no território”, avaliou.