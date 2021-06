Fepam emite Licença Prévia para ampliação de beneficiadora de arroz

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu, nesta terça-feira (29/6), Licença Prévia de Ampliação (LP) para empresa Pilecco Nobre Alimentos, beneficiadora de arroz instalada em Alegrete. O documento atesta a viabilidade ambiental para a construção de 12 silos de armazenagem de grãos.

A emissão da licença foi comunicada pela presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, ao presidente do grupo, Onélio Pilecco, em reunião virtual que contou também com a participação da diretora-presidente do Badesul, Jeanette Lontra.



Marjorie destacou que, em acordo com a diretoria do Badesul, a partir da LP, a Pilecco Nobre poderá dar encaminhamento ao pedido de financiamento que permitirá o investimento. “A presença da Jeanette demonstra o quanto está funcionando essa nossa integração como instituições que muitas vezes trabalham para o mesmo público e com o mesmo objetivo, que é colaborar com a população”, afirmou Marjorie.



O próximo passo é a solicitação, por parte do empreendedor, da Licença de Instalação (LI). Depois de autorizada, a obra deve ampliar a capacidade de armazenagem de grãos em silos da empresa de 90 mil para 130 mil toneladas.