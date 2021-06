Sema realiza oficina sobre regionalização do saneamento básico

Com o objetivo de fortalecer o debate sobre a regionalização do saneamento básico, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) promoveu, na manhã desta terça-feira (29), uma oficina on-line. O encontro contou com a participação de prefeitos da região da Bacia Hidrográfica do Guaíba, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), agências reguladoras, prestadores de serviços de saneamento e Fórum Gaúcho de Comitês de Bacias.

Durante a abertura, o secretário Luiz Henrique Viana ressaltou que o espaço foi criado para se discutir, de forma democrática, sobre a regionalização, uma obrigatoriedade do novo marco do saneamento, e ouvir a sociedade para alcançar o melhor projeto. “A intenção é construir uma proposta que contemple toda a comunidade gaúcha, com serviços de qualidade de água e esgoto”, disse Viana.

O procurador do Estado Juliano Heinen apresentou um panorama sobre a regionalização no RS, abordando a evolução dos serviços de água e esgoto no país, a situação dos recursos hídricos no Estado, a distribuição da população, os desafios do saneamento rural e as premissas a serem estudadas.

“Nós podemos ter um olhar mais profundo por meio de dados técnicos. É inegável que o sistema de saneamento do Estado precisa ser reestruturado. Investir em saneamento é investir na saúde da população, no meio ambiente e em infraestrutura”, avaliou Heinen.

Ao final, cada participante inscrito teve cinco minutos para manifestações e sugestões. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal da Sema no Youtube e pode ser conferido clicandoaqui.