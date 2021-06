Serviço de Inspeção Estadual da Secretaria da Agricultura cria a Sala do Empreendedor

Na Sala do Empreendedor Carmela Piccoli, responsável técnica de supermercado; Endrigo Pradel, chefe da Dipoa; e Cíntia Andrade - Foto: Divulgação Seapdr

A veterinária Carmela Piccoli, responsável técnica por uma rede de supermercados, procurou a Sala do Empreendedor da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa) para uma consulta. “Nós resolvemos procurar o Serviço de Inspeção Estadual para unificar a produção de fatiados e criar uma central de fatiamento para padronizar e melhorar a qualidade dos produtos que oferecemos”, afirma Carmela.

Dúvidas sobre fluxo de produção, documentos e prazo para aprovação de projetos, registro e validade dos produtos estão entre as questões mais frequentes recebidas pela Sala do Empreendedor. “O atendimento ao público para informações e dúvidas da Dipoa, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural já existia, mas agora o serviço ganhou um novo formato, mais dinâmico e mais próximo das empresas”, informa Endrigo Pradel, chefe da Dipoa.

A Sala do Empreendedor tem por objetivo aproximar o Serviço de Inspeção Estadual (SIE) das agroindústrias, acelerando os processos de registro de novas empresas e auxiliando na melhoria da qualidade das empresas registradas no SIE. “São atendidos empreendedores de todos os portes, desburocratizando o sistema e melhorando a comunicação”, afirma Pradel.

Carmela aprovou o atendimento: “tiraram as minhas dúvidas e me deram sugestões para melhoria do projeto”.

Na Sala do Empreendedor, além de dirimir dúvidas, são explicados os procedimentos legais, é feito o esclarecimento das questões técnicas, se auxilia os responsáveis técnicos pelos empreendimentos e os empresários na melhor forma de atender as necessidades legais e de mercado.

“Estamos trazendo este serviço para mais perto do empresário, facilitando o desenvolvimento de novos negócios e garantindo o acesso das indústrias gaúchas ao mercado nacional através do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi)”, afirma Pradel.

Mais informações sobre a Sala do Empreendedor: (51) 3288-6355