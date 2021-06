Força-tarefa Segurança Alimentar apreende 4,5 toneladas de alimentos impróprios para consumo em Sapiranga e Nova Hartz

A força-tarefa do Programa Segurança Alimentar, do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), esteve esta semana em oito estabelecimentos nos municípios de Sapiranga e Nova Hartz, onde foram interditados quatro mercados por causa das péssimas condições sanitárias. Fiscais estaduais agropecuários da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) acompanharam as ações, que apreenderam e inutilizaram 4,5 toneladas de alimentos impróprios para consumo.

Na terça-feira (15/6), a força-tarefa agiu em Sapiranga e visitou cinco mercados com açougue. Dois estabelecimentos foram interditados e 2,6 toneladas de mercadorias, apreendidas e inutilizadas. Na quarta-feira (16/6), em Nova Hartz, a vistoria ocorreu em três mercados com açougue. Dois estabelecimentos acabaram interditados, um por uso de água sem tratamento e o outro, por presença de fezes de roedores no local de manipulação de alimentos. A equipe apreendeu e inutilizou 1,9 tonelada de mercadorias impróprias para consumo.

Conforme o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – Segurança Alimentar, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, os principais problemas encontrados nos locais foram carne vencida, sem procedência, estragada e armazenada fora da temperatura adequada. Foi detectada, ainda, comercialização de outros produtos fora do prazo de validade e fracionados.

“A Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Seapdr acompanha estas ações da força-tarefa, e os fiscais das regionais dão suporte sempre que possível nos municípios”, explica o fiscal estadual agropecuário João Lucho.

Além do MP-RS e da Seapdr, participam das ações os promotores de Justiça locais, representantes da Delegacia do Consumidor (Decon), das vigilâncias sanitárias municipais, da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar e da Secretaria Estadual da Saúde.