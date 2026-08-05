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Grêmio decide vaga nas quartas da Copa do Brasil diante do Mirassol

Rádio Província FM transmite a partida ao vivo, via Rede Gaúcha, para toda a Região Celeiro

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
05/08/2026 às 15h05
Grêmio decide vaga nas quartas da Copa do Brasil diante do Mirassol
Foto: Gerada Por IA

O Grêmio entra em campo na noite desta quarta-feira (5) para um dos jogos mais importantes da temporada. O Tricolor recebe o Mirassol, às 19h30, na Arena, em Porto Alegre, em confronto decisivo que vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Após concluir a preparação, o técnico gremista definiu a equipe que buscará a classificação diante do torcedor. A expectativa é de casa cheia para empurrar o time rumo à próxima fase da competição nacional.

A Copa do Brasil é uma das prioridades do clube em 2026, tanto pelo prestígio quanto pela premiação milionária oferecida aos classificados. O duelo promete equilíbrio e muita intensidade do início ao fim.

Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis. A torcida gremista vive a expectativa por mais uma noite decisiva na Arena.

A Rádio Província FM acompanha todos os detalhes da partida com transmissão ao vivo, via Rede Gaúcha, com exclusividade para a Região Celeiro.

A cobertura terá início antes da bola rolar, com informações, escalações e toda a repercussão do confronto.

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