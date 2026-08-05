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Censo 2026 revela dados do mercado condominial brasileiro

O estudo Censo Condominial 2026, promovido pela plataforma uCondo, mapeia o cenário de 327 mil empreendimentos no Brasil. A pesquisa destaca tendên...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/08/2026 às 14h57
Censo 2026 revela dados do mercado condominial brasileiro
Canva

O mercado imobiliário brasileiro conta com um novo panorama detalhado através do Censo Condominial 2026, estudo promovido pela uCondo. A pesquisa se consolida como o maior levantamento sobre o ecossistema de moradias do país, mapeando a realidade de 327 mil empreendimentos ativos e envolvendo cerca de 39 milhões de moradores.

Com o objetivo de fornecer diretrizes estratégicas, o estudo reúne informações inéditas sobre gestão, tecnologia, finanças e sustentabilidade. Os dados apresentados refletem as profundas transformações do setor, servindo como uma base de planejamento para síndicos e profissionais que buscam compreender os novos comportamentos e tendências do morar.

Um dos destaques da pesquisa é a crescente necessidade de profissionalização operacional. Nesse cenário, o papel de uma administradora de condomínios torna-se central para garantir a eficiência dos processos diários, desde a organização financeira até a manutenção preventiva, fatores essenciais para a valorização do patrimônio e segurança dos moradores.

O avanço tecnológico também foi profundamente analisado pelo relatório, que aponta o uso prático da Inteligência Artificial na mediação de conflitos. Para que a implementação dessas inovações ocorra de maneira funcional e responsável, a atuação de uma assessoria condominial especializada tem se mostrado fundamental na transição digital das gestões em todo o país.

Outro ponto de atenção do estudo refere-se aos impactos de novas dinâmicas estruturais, como a instalação de pontos de recarga para carros elétricos, as locações de curta duração e as alterações trazidas pela Reforma Tributária. Tais adaptações exigem que os gestores operem sempre amparados pelos preceitos da lei do condomínio, evitando passivos jurídicos e garantindo a conformidade.

Sobre a importância de analisar as informações para o acompanhamento das mudanças do mercado atual, Gustavo Ferreira, advogado e sócio proprietário da Fesan, Administradora de Condomínios, comenta: "Os dados do censo são vitais para entendermos as novas demandas, permitindo que a gestão condominial seja mais ágil e alinhada à realidade."

A pesquisa da uCondo aborda ainda a evolução detalhada das taxas e o controle da inadimplência nas diferentes regiões do território nacional. Para mitigar esses desafios financeiros e manter a harmonia no convívio coletivo, o alinhamento de regras claras dispostas na convenção de condomínios de cada residencial ganha uma importância cada vez maior.

Por fim, o Censo Condominial 2026 disponibiliza seus resultados e materiais de forma gratuita para o público interessado por meio de cadastro na plataforma da instituição. A iniciativa traduz o cenário atual e orienta mais de meio milhão de profissionais dedicados ao setor com informações baseadas em dados reais de milhares de complexos habitacionais.

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