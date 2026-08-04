Terça, 04 de Agosto de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

União Brasil decide pela neutralidade na eleição presidencial

Candidatos poderão fazer coligações em âmbito estadual

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/08/2026 às 20h49

O União Brasil decidiu, em convenção nacional realizada nesta terça-feira (4) adotar a neutralidade na corrida presidencial deste ano. Com isso, o partido liberou os seus candidatos para, em âmbito estadual, fazerem as coligações que melhor atenderem seus objetivos nas eleições deste ano.

O partido formou, em março deste ano, uma federação com o Progressistas (PP). São dois dos maiores partidos do chamado “centrão”. O Progressistas já havia oficializado, em 31 de julho, seu posicionamento na mesma direção.

“Tenho consciência do peso político que a Federação União Progressista tem nacionalmente e que temos nomes extremamente preparados para todos os cargos. A posição que estamos adotando reflete a nossa maturidade política”, afirmou o presidente do partido, Antonio Rueda, em nota divulgada nas redes sociais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 3 horas

MJ detalha operação para desarticular ataques a Brasília

Alvos são jovens sem antecedentes criminais de 19 a 31 anos

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Há 9 horas

Republicanos se manterá neutro na corrida presidencial

Partido respeitará as coligações feitas pelos diretórios estaduais
Política Há 9 horas

PCDF investiga suspeitos de planejar atentados no período eleitoral

Grupo compartilhava manuais para fabricação de explosivos
Política Há 23 horas

Avante oficializa Augusto Cury como candidato à Presidência

Convenção em São Paulo confirma nome do escritor para a disputa eleito

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Há 1 dia

TRE-RJ abre urna para o público e defende segurança do voto eletrônico

Equipamento tem barreiras físicas e digitais que impedem fraudes

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
17° Sensação
0.88 km/h Vento
90% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
18h08 Pôr do sol
Quarta
25° 15°
Quinta
25° 14°
Sexta
17°
Sábado
21°
Domingo
16° 10°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 41 minutos

SP: ferroviários mantém greve por falta de garantia de empregos
Justiça Há 1 hora

TCU envia à Justiça Eleitoral lista de gestores com contas rejeitadas
Geral Há 1 hora

Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm alerta para tempestades e vendavais
Geral Há 1 hora

Com greve de ferroviários, usuários de trens enfrentam trânsito em SP
Justiça Há 2 horas

Nova lei cria filtros para recursos e deve reduzir ações no STJ

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Portela, já 71 anos
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 -0,02%
Euro
R$ 5,91 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,012,47 +0,27%
Ibovespa
177,894,97 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3039 (02/08/26)
14
16
21
39
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7082 (03/08/26)
17
38
50
63
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3752 (03/08/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
21
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2958 (03/08/26)
03
04
07
11
12
21
26
33
38
71
73
74
78
80
84
88
89
92
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2991 (03/08/26)
03
23
24
27
37
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias