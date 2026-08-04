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Aucta Capital passa a operar em Fortaleza (CE)

Empresa vê o Ceará como principal polo econômico e financeiro do Nordeste

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/08/2026 às 14h56
Aucta Capital passa a operar em Fortaleza (CE)
Divulgação

Aucta Capital, plataforma de advisory e investimentos, anunciou a abertura de uma nova unidade de negócios em Fortaleza, capital do Ceará. A filial será dirigida por Davi Frota Bezerra, empresário reconhecido no setor empresarial cearense.

A escolha de Fortaleza decorre da consolidação do Ceará como polo econômico e financeiro do Nordeste, com o estado apresentando Produto Interno Bruto (PIB) superior a R$ 232,2 bilhões. O ambiente de negócios local, caracterizado por infraestrutura digital avançada, logística internacional e fontes de energia renovável, tem atraído investimentos de diferentes portes, segundo Davi Frota Bezerra.

Marcus Ayres, CEO da Aucta Capital, ressaltou que a presença da empresa no centro de Fortaleza acompanha a tendência de fortalecimento do mercado regional. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que, em 2025, o PIB do Ceará cresceu 2,87%, enquanto o do Rio de Janeiro registrou 1,2%. Projeções para 2026 apontam crescimento de aproximadamente 2,9% para o estado cearense.

Fundada há cerca de três anos, a Aucta Capital combina serviços típicos de banco de investimentos com consultoria estratégica e execução, oferecendo suporte a companhias em processos de crescimento, estruturação de capital, reestruturações e transações. A empresa adota um modelo apoiado por tecnologia baseada em inteligência artificial para diagnóstico e modelagem, que integra capital, transformação e estruturação ao longo do ciclo decisório.

"Modernizamos essa abordagem em um modelo singular que combina serviços sofisticados de boutique de investimento com consultoria estratégica classe mundial, apoiados por um núcleo forte de profissionais experientes", afirmou Marcus Ayres.

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