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Com bateria de 6.600 mAh, realme 16x 5G chega ao Brasil

A realme lança o realme 16x 5G, modelo que completa a linha 16 Series no Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/08/2026 às 13h10
Com bateria de 6.600 mAh, realme 16x 5G chega ao Brasil
Foto: Reprodução

A realme lançou no Brasil o smartphone realme 16x 5G, ampliando a família 16 Series da marca. O aparelho está disponível em pré‑venda exclusiva no Mercado Livre e apresenta bateria de 6.600 mAh, suporte a carregamento rápido de 45 W e carregamento reverso de 6,5 W.

A bateria incorpora a tecnologia Titan Health, desenvolvida para manter a capacidade de carga por até seis anos. O dispositivo possui certificação IP64 contra poeira e respingos, resistência a impactos conforme padrão militar, estrutura ArmorShell e recurso Rainwater Smart Touch 2.0, que permite a operação da tela em ambientes úmidos.

A tela do realme 16x 5G oferece taxa de atualização de até 144 Hz, enquanto o sistema de resfriamento VC e as otimizações do Flux Engine visam melhorar o desempenho térmico. O aparelho roda o realme UI 7.0, baseado no Android, com ferramentas de inteligência artificial voltadas à otimização do sistema, produtividade e edição de imagens.

A câmera principal tem resolução de 50 MP e inclui recursos como Motion Photo, Ultra Volume de 300 %, recorte de imagem por IA, Smart Loop, integração com o Google Gemini e modo externo com IA. O design, denominado Blooming Design, utiliza gravação em nível micrométrico e apresenta corpo fino com bordas arredondadas.

A linha 16 Series tem como embaixador global o atacante Raphinha, da Seleção Brasileira e do FC Barcelona.

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