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Como o NoPing melhora sua performance nos jogos online

Conheça as tecnologias do NoPing que ajudam a reduzir o lag, aumentar o FPS e tornar as partidas online mais fluidas e competitivas.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/08/2026 às 13h45
Como o NoPing melhora sua performance nos jogos online
Noping

Atrasos nos comandos, personagens que retornam para posições anteriores, disparos que não registram corretamente e quedas na taxa de FPS durante momentos decisivos fazem parte da rotina de muitos jogadores de games online. Esses problemas costumam estar relacionados à qualidade da comunicação entre o computador e o servidor do jogo, fator que influencia diretamente a experiência em partidas competitivas. Para minimizar esse impacto, o NoPing reúne tecnologias voltadas à otimização da conexão e do desempenho do sistema.

Compatível com mais de 3.000 jogos, entre eles Counter-Strike 2, Valorant, League of Legends, Fortnite, Warzone, Dota 2, Apex Legends, Roblox, Minecraft e World of Warcraft, o software combina inteligência artificial, múltiplas conexões e otimização de hardware para reduzir a latência e aumentar a estabilidade durante as partidas.

"Desenvolvemos o NoPing para atuar exatamente onde surgem os principais gargalos da experiência online. Nossa tecnologia identifica rotas mais eficientes, reduz a latência, melhora a estabilidade da conexão e ajuda o jogador a aproveitar melhor o desempenho do próprio computador durante a partida", afirma Thiago Alves, CMO do NoPing.

Inteligência artificial escolhe a melhor rota em tempo real

O principal recurso do NoPing é o sistema de roteamento inteligente. A plataforma utiliza inteligência artificial para analisar mais de 2.000 rotas em tempo real, selecionando automaticamente o caminho mais rápido e estável entre o computador do jogador e o servidor do game.

O funcionamento pode ser comparado a um aplicativo de navegação que encontra um trajeto alternativo quando identifica congestionamentos. Segundo a empresa, essa tecnologia permite alcançar uma redução de até 80% no ping, dependendo das condições da rede.

Cinco rotas simultâneas aumentam a estabilidade

Além da escolha inteligente das rotas, o NoPing utiliza uma tecnologia proprietária chamada Multi Conexão. Nesse sistema, os pacotes de dados são enviados por cinco rotas simultaneamente. Caso uma delas apresente instabilidade, as demais continuam transportando as informações, reduzindo a ocorrência de perda de pacotes, rubberbanding e oscilações durante a partida.

Otimização do computador também melhora o desempenho

O recurso Boost FPS atua diretamente no computador do jogador ao liberar memória RAM ocupada por processos secundários e priorizar o uso da CPU e da GPU para o jogo em execução. Segundo a empresa, essa otimização pode proporcionar até 110% mais FPS, conforme a configuração do equipamento.

O software também oferece Multi Internet, que permite combinar até seis provedores simultaneamente para aumentar a estabilidade da conexão, além de ferramentas como Pro Settings, Aim Trainer e Painel de Estatísticas, responsável por monitorar em tempo real indicadores como ping, FPS, uso de CPU e GPU.

O NoPing possui nota 4,9 de 5, que é baseada em mais de 20 mil avaliações, e conta com embaixadores como Sacy, brTT, coldzera e a organização MIBR, reforçando sua presença no cenário competitivo nacional e internacional.

NoPing

O NoPing Game Booster é uma plataforma brasileira voltada para otimização de conexão em jogos online para PC e dispositivos móveis. O sistema utiliza tecnologias de roteamento inteligente, Multi-Conexão e Multi-Internet para reduzir problemas relacionados à latência, jitter e perda de pacotes.

Segundo a empresa, a plataforma oferece período de teste gratuito (trial) para novos usuários.

Para mais informações, basta acessar o site do NoPing: https://noping.com/pt﻿

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https://www.magnific.com/br/autor/kamranaydinov
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