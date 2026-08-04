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NoPing consolida estratégia na Europa com integração na G2A

Integração amplia a distribuição da plataforma no mercado europeu e fortalece a estratégia global da empresa.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/08/2026 às 14h21
NoPing consolida estratégia na Europa com integração na G2A
Noping

O NoPing disponibilizou suas assinaturas na plataforma G2A.COM, marketplace digital voltado à comercialização de produtos e serviços para o público gamer. A iniciativa amplia o acesso ao serviço para consumidores que já utilizam esse tipo de ambiente como canal de compra. A empresa também incorporou o sistema G2A Pay, permitindo pagamentos por meio de mais de 150 métodos globais e locais, incluindo cartões de crédito, PayPal, Paysafecard e criptomoedas.

A ampliação das formas de pagamento reduz barreiras para consumidores de diferentes países e simplifica o processo de aquisição das assinaturas mensais, trimestrais e anuais do serviço.

"A entrada do NoPing na G2A.COM reforça nossa estratégia de tornar a tecnologia de otimização de rede acessível para jogadores em diferentes mercados. Estar presente em um dos principais marketplaces digitais da Europa amplia nosso alcance e oferece aos usuários formas de pagamento compatíveis com a realidade de cada país", afirma Thiago Alves, CMO do NoPing.

Estratégia acompanha crescimento do mercado europeu de games

A Europa ocupa posição de destaque na indústria global de jogos eletrônicos. Estimativas apontam que o mercado europeu movimentou US$ 189 bilhões em 2025, impulsionado principalmente pela distribuição digital. Atualmente, cerca de 90% da receita do setor na região é proveniente de compras realizadas em plataformas digitais.

Nesse cenário, a presença em marketplaces especializados tornou-se parte da estratégia comercial do NoPing. Além da G2A, a empresa também distribui suas assinaturas por meio de plataformas como Gamivo, ampliando a disponibilidade do serviço em diferentes mercados europeus.

Esse modelo de distribuição permite que usuários encontrem a plataforma em ambientes já consolidados para a compra de produtos digitais, aproveitando sistemas locais de pagamento, suporte regional e processos de checkout conhecidos pelos consumidores.

NoPing

O NoPing Game Booster é uma plataforma brasileira voltada para otimização de conexão em jogos online para PC e dispositivos móveis. O sistema utiliza tecnologias de roteamento inteligente, Multi-Conexão e Multi-Internet para reduzir problemas relacionados à latência, jitter e perda de pacotes.

Segundo a empresa, a plataforma oferece período de teste gratuito (trial) para novos usuários.

Para mais informações, basta acessar o site do NoPing: https://noping.com/pt

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https://www.magnific.com/br/autor/kamranaydinov
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