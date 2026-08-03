Starti torna-se sócia da Vituax e entra no mercado de Cloud

A Starti, empresa atuante em segurança da informação e gestão de TI para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil, anuncia a integração da Vituax ao seu ecossistema de negócios. Com o movimento, a Vituax — plataforma de nuvem privada, infraestrutura e serviços gerenciados — passa a operar sob a marca Vituax by Starti, estruturando a vertical de Cloud do grupo.

A transação marca a entrada da Starti no mercado de Cloud Computing e consolida a empresa como um player capaz de entregar não apenas a proteção e a governança de dados, mas também a infraestrutura soberana onde os negócios efetivamente rodam.

O passo também inaugura um novo posicionamento institucional: a organização passa a ser Starti Group, um ecossistema que integra cibersegurança, proteção de borda, gerenciamento, infraestrutura e governança de dados sob uma única marca.

O foco da nova vertical é claro: atender a demanda de PMEs brasileiras hoje espremidas entre os grandes hyperscalers globais e as soluções genéricas. Com a Vituax, a Starti expande o seu ecossistema de mais de 300 parceiros e passa a oferecer infraestrutura de nuvem privada de ponta a ponta para o mercado corporativo.

O timing estratégico do mercado

O movimento acompanha uma aceleração sem precedentes da infraestrutura digital brasileira. Segundo levantamentos, até 2027 cerca de 90% das organizações devem adotar modelos de nuvem híbrida, colocando a gestão multi-cloud e a nuvem privada no centro das decisões de TI.

No plano global, os gastos com nuvem pública saltaram de US$ 595,7 bilhões em 2024 para US$ 723,4 bilhões em 2025 — crescimento de 21,5% em um único ano, também segundo estudos. No Brasil, o setor de data centers ultrapassou a marca de 1 GW de capacidade de TI comissionada já no primeiro trimestre de 2026, e o país concentra cerca de 48% de toda a capacidade instalada da América Latina.

"A nuvem não é uma promessa futura: é a realidade que sustenta a economia digital. Mas as PMEs sempre esbarraram em custo, complexidade e falta de suporte consultivo nos grandes players globais. A chegada da Vituax ao nosso ecossistema resolve essa equação — unimos a robustez de uma infraestrutura de nuvem privada altamente competitiva à capilaridade e à confiança da marca Starti", afirma Rafael Pizzolato, CEO da Starti Group.

Empoderamento do canal: MSPs, ISPs e integradores

Diferentemente do modelo de venda direta predominante no setor, a Starti adota uma abordagem channel-first para a nova vertical de Cloud: o foco inicial é o ecossistema de parceiros, antes de ampliar a atuação direta como provedora de nuvem para PMEs. A solução será distribuída pela rede de mais de 300 parceiros da Starti — Provedores de Serviços Gerenciados de TI (MSPs), Provedores de Internet (ISPs) e integradores de tecnologia.

Na prática, os parceiros da scale-up passam a contar com um portfólio expandido para gerar novas linhas de receita recorrente (ARR), aumentar o Lifetime Value (LTV) de suas carteiras e oferecer uma solução centralizada que une conectividade, cibersegurança e infraestrutura em nuvem.

A operação da Vituax by Starti manterá o corpo técnico especializado em engenharia de infraestrutura, atuando em sinergia com as áreas comercial e de produtos do grupo para acelerar o go-to-market das novas soluções integradas. O movimento reforça o compromisso da Starti em oferecer aos parceiros um ecossistema completo, rentável e escalável.

Informações adicionais estão disponíveis em www.starti.com.br e www.vituax.com.

Sobre a Starti Group

A Starti Group é um ecossistema brasileiro de tecnologia para pequenas e médias empresas, reunindo soluções de cibersegurança, proteção de borda, gerenciamento, infraestrutura em nuvem e governança de dados. Com mais de 300 parceiros — MSPs, ISPs e integradores — a companhia opera em modelo channel-first, ampliando a receita recorrente e o valor de longo prazo das carteiras de seus parceiros.

Sobre a Vituax by Starti

A Vituax é a vertical de Cloud da Starti Group, especializada em nuvem privada, infraestrutura e serviços gerenciados. Com corpo técnico dedicado à engenharia de infraestrutura, entrega uma alternativa soberana, competitiva e consultiva aos hyperscalers globais, pensada para a realidade das PMEs brasileiras.

Contato para imprensa

Starti Group

Site: www.starti.com.br

E-mail: [email protected] | Redes Sociais: @startioficial

Vituax Cloud

Site: www.vituax.com

E-mail: [email protected] | Redes Sociais: @vituax