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YouTube vira método de vendas para pequenas empresas

Diante do avanço do consumo de vídeo no país, o especialista em YouTube João Adolfo de Souza analisa por que empresas que estruturam uma estratégia...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/08/2026 às 19h55
YouTube vira método de vendas para pequenas empresas
Divulgação Imersão SMY - João Adolfo

O crescimento do consumo de vídeo no Brasil vem alterando a forma como pequenas e médias empresas conquistam clientes. Com 144 milhões de usuários, o país ocupa a terceira posição no ranking global do YouTube, segundo levantamento da Opinion Box. Nesse cenário, empresários passaram a tratar a produção de conteúdo orgânico como uma alternativa estruturada à publicidade paga, capaz de gerar oportunidades de negócio de forma contínua.

A tendência ganha relevância à medida que a digitalização avança entre os pequenos negócios. Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) indicam que 70% dos empreendedores brasileiros já oferecem produtos e serviços em canais digitais, explorando redes sociais, marketplaces e sites próprios. Ao mesmo tempo, o vídeo se consolidou como principal formato de consumo: mais de 80 milhões de brasileiros assistem ao YouTube pela televisão, de acordo com dados da Kantar Ibope apresentados pela plataforma em 2025.

Para João Adolfo de Souza, especialista em YouTube e fundador da JA Educação, esse movimento expõe uma diferença central entre depender de anúncios e construir audiência própria. Ele defende que o crescimento sustentável passa por quatro etapas — posicionamento, conteúdo, cronograma e monetização — aplicáveis a diferentes segmentos, como saúde, direito, mercado imobiliário e esportes. Segundo o especialista, o que muda de um setor para outro é apenas o conteúdo, enquanto a estrutura de trabalho permanece a mesma.

"No tráfego pago, a atenção do público é alugada: enquanto há investimento, há alcance. Quando o investimento para, os resultados tendem a diminuir", afirma Souza. O especialista sustenta que a estratégia orgânica constrói um ativo próprio, que segue gerando retorno sem a necessidade de aporte constante em mídia. "O conteúdo orgânico entrega algo que a mídia paga dificilmente consegue construir: autoridade e relacionamento", acrescenta.

De acordo com o fundador da JA Educação, a principal vantagem está na durabilidade do material publicado. "No YouTube, um vídeo publicado há cinco ou seis anos ainda pode atrair novos clientes diariamente", observa. Ele avalia que, enquanto negócios dependentes de anúncios precisam investir de forma contínua para gerar novas oportunidades, empresas que apostam no orgânico acumulam um patrimônio digital que trabalha pelo negócio ao longo do tempo, reduzindo o custo de aquisição de clientes.

Método aplicado na prática

O método também tem sido replicado em canais de empreendedores de nichos distintos, como o da empresária Raquel Mendes, citada pelo especialista como exemplo de crescimento sustentado pela consistência na produção. Para João Adolfo de Souza, o fator decisivo não é o mercado de atuação, mas a disciplina em seguir um cronograma e manter a regularidade das publicações — critério que, segundo ele, sustenta o desempenho no longo prazo.

Entre as recomendações apontadas pelo especialista para quem já adota a estratégia estão a manutenção da regularidade das publicações, a transformação da audiência em comunidade — por meio de interação e transmissões ao vivo — e, em uma etapa seguinte, a estruturação de processos e equipe para escalar a operação. Segundo João Adolfo de Souza, esse encadeamento é o que permite converter espectadores em clientes de forma consistente e sustentar o canal como fonte de crescimento.

A aplicação prática dessa estratégia será o foco da Imersão SMY, evento presencial marcado para os dias 14, 15 e 16 de agosto de 2026, no espaço Arena 10X, em Alphaville, Barueri (SP). Durante os três dias, o especialista pretende detalhar as etapas do método e apresentar materiais voltados a empresários que desejam estruturar canais próprios. "A Imersão SMY é o momento em que os participantes aprendem presencialmente como aplicar todo esse método na prática", sustenta.

O tema dialoga com uma mudança mais ampla no comportamento das empresas diante da economia digital. Para João Adolfo de Souza, produzir conteúdo deixou de ser apenas uma ação de marketing e passou a representar uma vantagem competitiva, na medida em que reduz a dependência de mídia paga e fortalece o relacionamento com o público. A avaliação reforça a leitura de que a estratégia orgânica tende a separar os negócios que constroem autoridade daqueles que permanecem reféns do investimento contínuo em anúncios.

Para mais informações, basta acessar os canais oficiais:

YouTube: https://www.youtube.com/@JoãoAdolfoSMY

Instagram: https://www.instagram.com/joaoadolfooficial/

Página da Imersão: https://joaoadolfooficial.com/imersao-new/?utm_source=blogs

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