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Banco identifica notas falsas recebidas em comércio de Crissiumal

duas notas falsas de R$ 100 que haviam sido recebidas por um estabelecimento comercial do município

Por: Andre Eberhardt Fonte: Guia Crissiumal
04/08/2026 às 07h50
Banco identifica notas falsas recebidas em comércio de Crissiumal
(Foto: Reprodução Redes Sociais)

Uma agência bancária de Crissiumal identificou, nesta segunda-feira (03/08), duas notas falsas de R$ 100 que haviam sido recebidas por um estabelecimento comercial do município.

O caso serve de alerta para comerciantes e também para a população, especialmente na conferência de cédulas recebidas durante compras e pagamentos.

Em caso de suspeita de uma nota falsa, a orientação é comunicar imediatamente as autoridades competentes para os procedimentos cabíveis.


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