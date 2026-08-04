Banco identifica notas falsas recebidas em comércio de Crissiumal

Uma agência bancária de Crissiumal identificou, nesta segunda-feira (03/08), duas notas falsas de R$ 100 que haviam sido recebidas por um estabelecimento comercial do município.
O caso serve de alerta para comerciantes e também para a população, especialmente na conferência de cédulas recebidas durante compras e pagamentos.
Em caso de suspeita de uma nota falsa, a orientação é comunicar imediatamente as autoridades competentes para os procedimentos cabíveis.
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