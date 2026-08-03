TSE mostra ao vivo como funciona a urna eletrônica

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) promove nesta semana uma série de ações para informar os eleitores brasileiros sobre segurança e transparência das urnas eletrônicas.

A primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação contará com demonstrações sobre o uso da urna, palestras, exposições e ações de combate à desinformação contra o sistema.

Nesta segunda-feira (3), às 17h30min, o TSE vai realizar uma live nas redes sociais para demonstrar o funcionamento de cada componente da urna. Durante a transmissão, o equipamento será aberto pelos técnicos do tribunal.

Também será lançada a campanha “Fato ou Boato – Viralizou” para esclarecer dúvidas sobre a veracidade de conteúdos que são publicados na internet.

A mobilização será encerrada no domingo (9) na Corrida Pela Democracia, em Brasília. A atividade esportiva pretende estimular a participação popular no processo eleitoral.

Eleições

O primeiro turno ocorrerá no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais e distritais, governadores, senadores e o presidente da República.

O segundo turno está marcado para o dia 25 do mesmo mês. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos a presidente ou a governador obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.



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