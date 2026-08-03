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Candidatas fazem primeira prova do concurso de soberanas em Tenente Portela

Avaliação abordou história, cultura e potencialidades do município; escolha das novas soberanas ocorre em 14 de agosto

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Prefeitura de Tenente Portela
03/08/2026 às 07h33
Candidatas fazem primeira prova do concurso de soberanas em Tenente Portela
(Foto: Divulgação)

As candidatas ao concurso que elegerá as soberanas de Tenente Portela para o período 2026/2027 participaram, na sexta-feira (31), da prova teórica de conhecimentos gerais, marcando o início das etapas pontuadas da competição.

A avaliação reuniu questões sobre a história, a cultura, as potencialidades do município, a representatividade das soberanas e a Feira Negócios Daqui. O objetivo foi verificar a preparação das participantes para representar Tenente Portela em eventos e ações institucionais.

A elaboração, aplicação e correção da prova ficaram sob responsabilidade da equipe da UCEFF Itapiranga. A atividade foi acompanhada pelo diretor de Cultura da Prefeitura e integrante da comissão organizadora do concurso, Herik Glouver Pereira.

Antes da prova, as candidatas participaram de encontros de integração e orientação sobre o concurso. Nas próximas semanas, novas etapas irão avaliar aspectos como comunicação, desenvoltura e personalidade das participantes.

A escolha das novas soberanas está marcada para o dia 14 de agosto, durante as comemorações do aniversário de Tenente Portela.


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