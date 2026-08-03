Gasolina com mais etanol já está valendo; saiba como proteger seu veículo

Desde sábado (1º), a gasolina comercializada no Brasil passou a conter 32% de etanol anidro, dois pontos percentuais a mais que a mistura anterior. A mudança foi definida pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e terá validade inicial de 180 dias, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.

Segundo o governo, a medida busca ampliar o uso de combustível renovável produzido no país, reduzir a dependência da importação de gasolina e enfrentar a instabilidade do mercado internacional de combustíveis. O aumento da mistura vinha sendo debatido nos últimos meses e entrou em vigor após estudos técnicos apresentados ao CNPE.

Especialistas, no entanto, alertam que veículos antigos, importados ou movidos apenas a gasolina podem apresentar aumento no consumo de combustível e maior desgaste de componentes que não foram projetados para operar com concentrações mais elevadas de etanol. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) defendia a realização de mais estudos antes da implantação da medida.

Componentes que podem ser mais afetados

Tanque de combustível;

Boia;

Bomba de combustível;

Linhas de combustível;

Bicos injetores;

Câmara de combustão;

Pistões;

Vedações e mangueiras.

Segundo especialistas, o etanol possui maior capacidade de absorver umidade, o que pode favorecer processos de corrosão e desgaste em sistemas incompatíveis com a nova mistura.



(Foto: Arte G1)

Como proteger o veículo

Especialistas recomendam alguns cuidados para reduzir o risco de problemas, principalmente em carros não flex:

Manter a manutenção preventiva em dia;

Trocar o filtro de combustível dentro do prazo recomendado;

Utilizar combustível de postos confiáveis;

Evitar deixar o veículo parado por longos períodos;

Observar dificuldades na partida, aumento do consumo e falhas no funcionamento;

Procurar um mecânico caso surjam sintomas como marcha lenta irregular, perda de potência ou luz da injeção acesa.

Em alguns casos, estabilizadores de combustível, aditivos com inibidores de corrosão e produtos para limpeza do sistema de injeção podem auxiliar na preservação dos componentes, mas especialistas ressaltam que eles não tornam um veículo antigo compatível com a nova mistura.



(Foto: Arte: G1)

Governo e setor defendem a mudança

O CNPE afirma que os testes realizados avaliaram desempenho, consumo, dirigibilidade, partida a frio e emissões, sem identificar impactos relevantes no funcionamento dos veículos analisados, inclusive modelos movidos apenas a gasolina.

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) também sustenta que o setor possui capacidade para atender à demanda adicional e afirma que a ampliação da mistura pode reduzir a importação de gasolina e fortalecer o uso de combustíveis renováveis produzidos no Brasil.

Enquanto isso, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação pedindo a suspensão da medida, alegando que os testes ainda não seriam conclusivos e que os impactos ambientais precisam de avaliação mais aprofundada. A decisão sobre o pedido ainda aguarda análise da Justiça.