Mais de 26 mil imóveis seguem sem energia no estado do Rio

Mais de 26 mil clientes das concessionárias Light e Enel Rio permanecem sem fornecimento de energia elétrica neste sábado (1º), após o vendaval que atingiu o estado do Rio de Janeiro na última quarta-feira (29). As empresas mantêm equipes em campo para reparar os danos causados pelos ventos, que chegaram a 105,5 quilômetros por hora no Aeroporto Internacional do Galeão.

A Light informou que cerca de 14 mil consumidores seguem sem energia, de um total de 1,1 milhão afetados pelo temporal. Segundo a concessionária, as ocorrências mais complexas concentram-se em bairros da zona oeste da capital, como Campo Grande e Santa Cruz, e nos municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

A empresa informou que reforçou as equipes de emergência, com cerca de 1,5 mil profissionais nas ruas, e instalou geradores em áreas de difícil atendimento para garantir o fornecimento provisório de energia. Os trabalhos incluem substituição de postes, cabos e outros equipamentos, além da remoção de árvores e objetos que caíram sobre a rede elétrica.

Já a Enel Rio informou que restabeleceu o fornecimento para 99,7% dos clientes afetados pelo vendaval. De acordo com a empresa, cerca de 12 mil consumidores ainda estavam sem energia na manhã deste sábado.

Desse total, aproximadamente 1,3 mil correspondem às primeiras ocorrências registradas após o temporal e estão concentrados em Paraty, na Costa Verde fluminense. Segundo a concessionária, esses casos exigem a reconstrução de trechos da rede elétrica danificados pela queda de árvores de grande porte, com substituição de postes, transformadores e cabos.

Em alguns locais, o trabalho depende da retirada das árvores e da liberação de vias interditadas para permitir o acesso das equipes.