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Cruzeiro vence Botafogo no Brasileirão Feminino

Cabulosas fazem 4 a 0 nas Gloriosas na Arena do Jacaré

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/08/2026 às 18h30

O Cruzeiro venceu o Botafogo por 4 a 0 pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino na tarde deste sábado (1º).

Na partida, que foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, a artilheira Marília marcou 3 gols. O primeiro foi escorando para o fundo da rede aos cinco minutos da primeiro etapa, e com um chutaço no ângulo da entrada da área aos 44 minutos da etapa inicial. Aos 29 da etapa final, ela dominou na área e chutou de canhota para definir.

Dessa forma, a atleta do clube mineiro chegou aos 10 gols no torneio e disparou na liderança da tabela de artilheiras . O outro gol do jogo saiu aos 23 minutos do segundo tempo, Letícia Ferreira ampliou de pênalti.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 24 pontos e, momentaneamente, ocupa o quinto lugar na tabela . Mas ainda pode perder três posições até o final da rodada. O Botafogo continua na lanterna da classificação com apenas cinco pontos.

O Cruzeiro volta a jogar pelo Brasileiro no domingo (9) contra o Grêmio em Porto Alegre.

Já o Botafogo tem o clássico com o Fluminense na sexta-feira (7), no estádio Nilton Santos.

Ainda neste sábado, a TV Brasil transmite ao vivo mais uma partida. Vitória e São Paulo duelam em Salvador a partir das 21h.

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