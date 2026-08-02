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São Paulo vence Vitória e assume liderança do Brasileirão Feminino

Com transmissão da TV Brasil, Soberanas fazem 3 a 1 em Salvador

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/08/2026 às 12h13

Em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil, o São Paulo venceu o Vitória por 3 a 1, no Barradão, em Salvador . O duelo foi válido pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino, na noite de sábado (1º).

O primeiro gol saiu aos oito minutos. Bia Menezes cobrou um escanteio, e Bruna Calderan balançou a rede. O segundo foi aos 29, quando a volante Vick Moura do Vitória desviou contra a própria meta. Já o terceiro saiu aos 36 minutos, após boa jogada de Aline Milene e a conclusão de Isa de cabeça.

No segundo tempo, a equipe da casa respondeu rápido. No primeiro minuto, Sheilinha, de cabeça, diminuiu. Mas o placar ficou assim: 3 a 1 para o São Paulo.

Com o resultado, as Soberanas assumem a liderança com 32 pontos . O vice-líder Corinthians ainda visita o Flamengo nesta rodada na segunda-feira (3). O Vitória segue na zona de rebaixamento com seis pontos em penúltimo lugar.

Pelo Brasileirão, as baianas voltam a jogar no próximo domingo (9) recebendo o Inter, em Salvador. No mesmo dia, o São Paulo vai receber o Bragantino.

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