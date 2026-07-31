Lantronix e Swarmer Colaboram para Criar Módulo de Computação Personalizado para Sistemas Aéreos Não Tripulados do Grupo 1

IRVINE, Calif, July 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX), fornecedora global de soluções Edge AI e Industrial IoT que alimentam sistemas não tripulados compatíveis com NDAA, infraestrutura crítica e redes empresariais resilientes, anunciou hoje uma colaboração com a Swarmer, Inc (Nasdaq: SWMR), uma empresa de software de autonomia de drones cuja tecnologia que já apoiou mais de 100.000 missões de combate no mundo real na Ucrânia desde abril de 2024, para criar uma plataforma de computação personalizada otimizada para o UAS do Grupo 1. As duas empresas estão focadas em acelerar a implantação de FPV e outros drones de pequeno porte e de baixo custo em programas de defesa da Ucrânia, dos EUA e de aliados.

"Um software de autonomia só prova o seu valor quando é implementado em um hardware que está realmente em voo", disse Saleel Awsare, presidente e CEO da Lantronix. "Uma plataforma de computação Lantronix compatível com NDAA pronta para produção com o software comprovado em combate da Swarmer, fornece aos operadores cerca de quatro vezes mais a capacidade de processamento para otimizar a navegação visual, o reconhecimento automatizado de alvos, o travamento de pixel e algoritmos avançados de atuação conjunta."

A integração do Open-Q™ 6490CS System-on-Module da Lantronix foi projetada para fornecer ao UAS do Grupo 1 opções de conectividade idênticas, juntamente com um aumento significativo na capacidade de computação a bordo, possibilitando inteligência artificial mais avançada, visão computacional e execução de missão autônoma na borda tática. A capacidade de processamento adicional dará suporte a comportamentos de enxame mais sofisticados, fusão de sensores e tomada de decisões em tempo real, além de fornecer uma plataforma pronta para produção projetada para implantação a longo prazo.

Para o setor militar, isso resultará na capacidade de colocar em campo UAS do Grupo 1 cada vez mais autônomos e definidos por software, que podem se adaptar aos requisitos de missão em evolução por meio de atualizações de software, e não de substituição de hardware, ampliando a capacidade operacional e reduzindo a complexidade do ciclo de vida.

"Com uma previsão de fabricação de mais de sete milhões de drones somente este ano, acreditamos que cada um deles poderá potencialmente executar nosso software de IA e autonomia colaborativa", disse Alex Fink, presidente e CEO da Swarmer nos EUA. "Nossa colaboração com a Lantronix irá resultar em uma plataforma de computação com capacidade de executar modelos de IA na borda em um pequeno formato otimizado para o UAS do Grupo 1. Acreditamos que esta será a nova solução de computação padrão do setor para sistemas de pequeno porte não tripulados, com cada unidade equipada com o Swarmer OS e a autonomia de ponta da Swarmer."

Fundada em Austin, Texas, em maio de 2023, a Swarmer implantou seu software de autonomia em operações de combate na Ucrânia em abril de 2024 e, desde então, realizou missões com quase 50 unidades militares ucranianas em ambientes de guerra eletrônica ativa e negação de GNSS. O software da Swarmer foi projetado para ser executado em qualquer tipo de drone — de aeronaves de asa fixa e de asa rotativa a veículos terrestres e embarcações marítimas. A solução Swarmer baseada no Lantronix Open-Q™ 6490CS SOM dará suporte a todas essas plataformas, possibilitando que um único operador planeje, monitore e execute missões envolvendo centenas de drones a partir de uma base de hardware.

Como a tecnologia Lantronix beneficia o Swarmer

O SOM Open-Q™ 6490CS possibilita que a Swarmer implante seu software de autonomia em uma plataforma de computação pronta para produção que aumenta o desempenho, reduz o custo e as ineficiências operacionais, otimiza o SWaP e acelera a implantação em várias plataformas não tripuladas. O processamento de IA no dispositivo é construído para ambientes sem sinal de GPS e ambientes contestados, onde a computação dependente da nuvem não é confiável.

O sustentado suporte de produção e a conformidade com o NDAA também eliminam a incerteza da cadeia de suprimentos, possibilitando que a Swarmer amplie as implantações nos clientes do governo dos EUA e aliados sem preocupação com a disponibilidade de hardware.

Conclusões Principais do Investidor

Oportunidade de plataforma expandida: Ampliação do papel da Lantronix em sistemas de defesa autônomos com o aprimoramento da computação de IA para software de autonomia multiplataforma em sistemas não tripulados aéreos, terrestres e marítimos.

Substitui a Tecnologia em Breve Obsoleta: Os atuais sistemas de computação integrados estão se tornando cada vez mais caros e incapazes de acompanhar o ritmo com a velocidade da IA. Esta plataforma personalizada foi projetada para fornecer aproximadamente quatro vezes mais a capacidade de processamento para otimizar a navegação visual, o reconhecimento automatizado de alvos, o bloqueio de pixels e os algoritmos avançados de agrupamento.

Suporte de longo prazo ao programa: A conformidade com a NDAA e um compromisso de produção de mais de 10 anos posicionam a Lantronix para gerar uma receita recorrente de longo prazo, com a Swarmer fechando contratos de defesa de longa duração e reduzindo os riscos associados à adoção da plataforma no mercado de sistemas autônomos de defesa.

Parceiro validado e com capacidade de escala: A Swarmer (Nasdaq: SWMR) é uma operadora de capital aberto, comprovada em combate, com mais de 100.000 missões realizadas em quase 50 unidades militares, reduzindo o risco de execução no lado da demanda da parceria.

Sobre a Swarmer

A Swarmer™ (Nasdaq: SWMR) é uma empresa de tecnologia de defesa especializada em software independente de fornecedor que possibilita que um operador controle intuitivamente centenas de plataformas autônomas em tempo real. As principais áreas de missão da Swarmer incluem coordenação autônoma de enxames, integração de sistemas não tripulados de múltiplos domínios, e software de autonomia alimentado por IA para operações distribuídas. A Swarmer não é uma fabricante de drones e não depende de nenhuma plataforma, fornecedor ou ciclo de vida de hardware. A Swarmer opera na camada de inteligência, desenvolvendo software de autonomia, coordenação e tomada de decisão que viabiliza que um grande número de sistemas não tripulados de baixo custo opere coletivamente como uma força coerente e resiliente. A tecnologia da Swarmer tem sido rigorosamente validada em ambientes cinéticos do mundo real, e implantada pela primeira vez em operações de combate na Ucrânia em abril de 2024. Desde então, ela completou mais de 100.000 missões de combate, gerando terabytes de dados proprietários que informam seus modelos de aprendizado de máquina e possibilitam a replicação do desempenho avançado do piloto em escala. O uso rotineiro da Swarmer em missões de combate gera fluxos contínuos de telemetria, dados de sensores e feedback operacional que são usados para refinar o desempenho, aumentar a resiliência e acelerar o aprendizado. A Swarmer tem sede em Austin, Texas, e operações e equipes na Ucrânia, Polônia e Estônia. Para mais informações, visite www.getswarmer.com.

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) é líder global em soluções Edge AI e Industrial IoT, oferecendo computação inteligente, conectividade segura e gerenciamento remoto para aplicativos de missão crítica. Atendendo a mercados de alto crescimento, incluindo cidades inteligentes, TI corporativa e sistemas comerciais e de defesa não tripulados, inclusive drones, a Lantronix viabiliza que os clientes otimizem as operações e acelerem a transformação digital. Seu abrangente portfólio de hardware, software e de serviços viabiliza aplicações que vão desde a segura vigilância por vídeo e infraestrutura inteligente de serviços públicos, até o gerenciamento resiliente de redes fora de banda. Com a oferta de inteligência para a borda da rede, a Lantronix ajuda as organizações a alcançar eficiência, segurança e uma vantagem competitiva no mundo atual impulsionado pela IA. Para mais informações, visite Lantronix.

"Declaração Safe Harbor sob a Lei Private Securities Litigation Reform Act de 1995: Este comunicado contém declarações de previsão de acordo com as leis federais de valores mobiliários, incluindo, sem limitação, declarações sobre a potencial colaboração da Lantronix com a Swarmer, e o posicionamento da Lantronix para capitalizar as oportunidades de crescimento de longo prazo nos mercados de drones e tecnologia de defesa. Essas declarações de previsão são baseadas nas nossas expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas substanciais que podem fazer com que nossos resultados reais, negócios futuros, condição financeira ou desempenho, sejam substancialmente diferentes dos nossos resultados históricos, expressos ou implícitos, em qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado de imprensa. Os riscos e incertezas potenciais incluem, mas não estão limitados a, fatores tais como os efeitos das condições econômicas regionais e mundiais negativas ou piores, ou instabilidade do mercado nos nossos negócios, incluindo efeitos sobre as decisões de compra por parte dos nossos clientes; nossa capacidade de mitigar qualquer interrupção nas cadeias de fornecimento dos nossos fornecedores devido às mudanças nas políticas do governo dos EUA ou de outros países, inclusive o recente aumento das tarifas, à pandemia de COVID-19 ou outros surtos, guerras e conflitos recentes na Europa, Ásia e Oriente Médio, ou outros fatores; respostas futuras e efeitos de crises de saúde pública; riscos de segurança cibernética; mudanças nas leis e regulamentos; o risco de que nenhum acordo definitivo entre a Lantronix e a Swarmer seja alcançado; nossa capacidade de implementar com sucesso nossa estratégia de aquisições ou integrar as empresas adquiridas; dificuldades e custos com a proteção de patentes e outros direitos de propriedade; nível da nossa dívida, nossa capacidade de lidar com a nossa dívida e as restrições nos nossos contratos de dívida; e quaisquer fatores adicionais incluídos no nosso Relatório Anual no Formulário 10-K do exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2025, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") em 29 de agosto de 2025, incluindo na seção intitulada "Fatores de Risco" no Item 1A da Parte I de tal relatório, bem como nos nossos outros registros públicos na SEC. Fatores de risco adicionais podem ser identificados ocasionalmente nos nossos futuros documentos. Além disso, os resultados reais podem ser diferentes devido aos riscos e incertezas adicionais que não sejam do nosso conhecimento no momento ou que não sejam considerados como relevantes para os nossos negócios. Devido a tudo isso, os investidores não devem depositar confiança indevida em qualquer declaração voltada para o futuro. As declarações de previsão que fazemos são válidas somente a partir da data em que são feitas. Rejeitamos expressamente qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer declaração de previsão a partir da data de hoje para adequar tais declarações a resultados reais ou mudanças na nossa opinião ou expectativas, exceto conforme exigido por lei ou pelas regras da Nasdaq Stock Market, LLC. Caso façamos alguma atualização ou correção de quaisquer declarações de previsão, os investidores não devem inferir que faremos outras atualizações ou correções.

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