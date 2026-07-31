Por trás da largada: a operação que sustenta a Fifi Rally

A Fifi Rally Team, participante de provas de rally raid no Brasil, opera uma cadeia logística que inclui três unidades fixas e um conjunto móvel de apoio. O primeiro edifício, denominado QG, concentra o centro de treinamento e áreas de convivência. O espaço dispõe de salas com simuladores de corrida e kart, além de mesa de sinuca, pebolim e academia equipada com musculação, esteira, remo e treinamento de reflexos, recursos destinados à preparação física e técnica do piloto e do navegador.

A segunda estrutura abriga a oficina comandada pelo mecânico Pablo. O local conta com elevador para veículos, box iluminado para intervenções noturnas e área de caldeiraria isolada por portas de correr, medida de segurança diante da presença de combustíveis. O estoque de peças circula entre a oficina e a carreta de apoio conforme o calendário de provas.

O terceiro prédio funciona como galpão onde ficam a carreta oficina, o motorhome e os veículos de apoio 4x4. A carreta opera como um QG móvel: possui elevadores, bancada de solda, estoque organizado, duas suítes para até 12 ocupantes, cozinha completa, lounge externo, sala de fisioterapia e gerador que alimenta toda a instalação. Um reservatório de 3 mil litros assegura o abastecimento de água potável durante as etapas.

Em cada prova, a equipe realiza ajustes específicos nos veículos, desde o banco até o motor, antes da largada. O piloto Lélio Vieira Carneiro Júnior descreve o processo. "A gente pisa fundo sabendo que atrás existe um trabalho gigantesco de preparação. Quando identificamos barulhos suspeitos no carro durante um trecho, sei que ao chegar na carreta o time já vai estar pronto para resolver".

O navegador Weberth Moreira acrescenta que a gestão de tempo é constante. "Nosso trabalho de dupla depende de gestão de tempo o tempo todo, desde a leitura do trecho até o tempo que ficamos parados na carreta para ajustes. Cada minuto conta numa competição de abrangência federal como o Campeonato Brasileiro de Rally".

Ao término de cada etapa, Lélio e Weberth utilizam a sala de fisioterapia da carreta, onde a fisioterapeuta Márcia aplica técnicas de recuperação muscular e liberação miofascial, antes de se dirigirem ao motorhome para descanso nas suítes climatizadas.

A equipe também conta com dois veículos 4x4 de apoio rápido, posicionados estrategicamente durante as provas e equipados com oficina completa e reservatório de combustível para intervenções prolongadas. Além da infraestrutura física, a Fifi Rally Team opera o Fifi Hub, uma central móvel de transmissão e edição que gera imagens em tempo real e disponibiliza ao público informações sobre o desempenho e os bastidores das corridas.

Com essa organização, a Fifi Rally Team se destaca como a maior equipe independente de rally raid na América do Sul, integrando preparação física, manutenção mecânica, logística e tecnologia em todas as competições 4x4 realizadas no país.