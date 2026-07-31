Segunda, 03 de Agosto de 2026
17°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Golden Agro inicia colheita de mirtilos e aprova expansão

Golden Agro realizou a primeira colheita de mirtilos e recebeu licença ambiental para a segunda fase do projeto, que adiciona 207 hectares de plant...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
31/07/2026 às 14h28
Golden Agro inicia colheita de mirtilos e aprova expansão
Phillipe Cordeiro

Golden Agro realizou a primeira colheita de mirtilos da sua operação e recebeu a licença ambiental que autoriza a segunda fase do projeto, que prevê o cultivo de 207 hectares adicionais. A colheita marca o início da fase produtiva, enquanto a licença permite a expansão da área cultivada no Vale do São Francisco.

A expansão está prevista para ser implementada com infraestrutura de irrigação, manejo agrícola e sistemas de controle de qualidade já instalados na primeira etapa. O aumento da área tem como objetivo ampliar a produção de frutas de alto valor agregado, mantendo as diretrizes de uso responsável dos recursos naturais.

Segundo um porta‑voz da empresa, "A combinação entre inovação, planejamento e sustentabilidade impulsiona uma nova fase do projeto agrícola da Golden Agro."

A ampliação de 207 hectares pode gerar novos postos de trabalho e fortalecer a cadeia produtiva regional, contribuindo para a economia local. O projeto segue as normas ambientais vigentes e busca atender à demanda dos mercados nacional e internacional.

Informações adicionais sobre o projeto estão disponíveis no site institucional da empresa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação/Rede D'Or
Tecnologia Há 2 dias

Rede D’Or: média de infarto em SP é de 58 anos

Estudo da Rede D’Or revela perfil mais jovem de infarto em São Paulo entre os estados analisados e reforça a importância da excelência e agilidade ...

 Imagem gerada por IA - ChatGPT
Tecnologia Há 2 dias

Regulação europeia adia prazos para IA de alto risco

Norma publicada no Jornal Oficial da União Europeia em 24 de julho e em vigor desde 27 de julho altera o calendário de aplicação do regulamento eur...

 Banco de imagens/Criada por IA/OpenIA
Tecnologia Há 2 dias

IA acelera entrada de pacientes em linhas de cuidado

Unimed Tubarão adotou solução de inteligência artificial desenvolvida com a level para automatizar a análise de dados clínicos e assistenciais. A f...

 Divulgação: Shopee
Tecnologia Há 2 dias

Full da Shopee cresce 15x e impulsiona PMEs

Solução logística combina entregas até 3 vezes mais rápidas e operação simplificada, impulsionando a expansão de empreendedores na economia digital

 Imagem gerada por IA - ChatGPT
Tecnologia Há 2 dias

Contratos passam a exigir governança de IA auditável

Com o adiamento de obrigações do regulamento europeu de inteligência artificial e o marco legal brasileiro ainda em tramitação, a comprovação de go...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 22°
17° Sensação
1.26 km/h Vento
92% Umidade
100% (6.15mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
18h07 Pôr do sol
Terça
24° 16°
Quarta
25° 15°
Quinta
26° 14°
Sexta
23° 15°
Sábado
25° 14°
Últimas notícias
Esportes Há 8 horas

Tenista Laura Pigossi é campeã na Espanha e volta ao top 200
Esportes Há 9 horas

Maratonista olímpico Daniel Ferreira é encontrado vivo após 44 dias
Política Há 10 horas

Democrata define Wilson Grassi Júnior candidato à Presidência
Política Há 11 horas

Mulheres vão às ruas pela votação do PL da Misoginia
Política Há 11 horas

PT oficializa candidatura de Lula à Presidência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Heróis da Lama
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,08%
Euro
R$ 5,85 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 337,034,10 -0,47%
Ibovespa
177,999,00 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 3039 (02/08/26)
14
16
21
39
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7081 (02/08/26)
14
22
28
40
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3751 (02/08/26)
01
02
04
07
08
09
11
12
16
17
18
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2957 (31/07/26)
00
01
09
10
12
13
18
25
35
37
38
46
54
72
79
80
82
83
84
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2990 (31/07/26)
11
13
14
25
35
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias