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Ubots se consolida como AI Native e inova com agentes de IA

Empresa brasileira integra IA generativa à sua cultura interna e ao portfólio de produtos para acelerar a eficiência do mercado corporativo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
31/07/2026 às 16h11
Ubots se consolida como AI Native e inova com agentes de IA
Divulgação / Ubots

Em um cenário em que a inteligência artificial transita entre a promessa de futuro e aplicações superficiais, a Ubots dá um passo estratégico para consolidar a tecnologia no núcleo da empresa. Reconhecida pela orquestração de jornadas digitais de atendimento, a Ubots anuncia seu novo posicionamento como uma companhia AI Native, que utiliza IA em todos os processos e na arquitetura de produtos. A transição marca um momento em que a IA deixa de ser uma funcionalidade integrada aos sistemas e passa a ser a base estrutural de toda a sua operação, cultura interna e desenvolvimento de produtos.

Para liderar esse movimento, a Ubots estruturou uma transformação que começou de dentro para fora, estabelecendo como meta a autonomia de seus colaboradores no uso diário e estratégico da tecnologia. A companhia reuniu suas equipes de Customer Success (CS), Vendas e Marketing para uma imersão prática de uma semana em Porto Alegre. O objetivo foi desmistificar a programação e dar autonomia técnica aos profissionais de negócios para que pudessem construir, testar e implementar seus próprios Agentes Autônomos de IA.

Com foco na resolução de gargalos reais da rotina corporativa, o treinamento resultou em protótipos funcionais que já estão rodando internamente, otimizando fluxos de trabalho e liberando os profissionais para atividades de caráter analítico e estratégico.

"O conceito de ser AI Native só faz sentido quando a tecnologia é descentralizada. Não queremos que a inteligência artificial seja um privilégio apenas dos nossos desenvolvedores, mas uma ferramenta de trabalho comum a todas as áreas", explica Rafael Souza, CEO da Ubots. "Ao capacitar nossos times de negócios para criarem agentes inteligentes sob medida para seus desafios diários, geramos um ciclo de inovação muito mais rápido. Essa vivência prática nos dá a propriedade necessária para entregar ao mercado soluções de atendimento que realmente entendem a dor do cliente final."

Fundada em 2016, a Ubots consolidou sua trajetória ao transformar a maneira como grandes empresas se comunicam com seus públicos. No segmento de cooperativas de crédito, a empresa atende mais de 250 instituições e valida sua tecnologia por meio de critérios de governança, segurança de dados e integração com sistemas legados.

Ao assumir esse posicionamento como uma das principais empresas do movimento AI Native no atendimento conversacional brasileiro, a Ubots se prepara para o próximo ciclo de crescimento, no qual a inteligência artificial generativa e a orquestração de dados não estruturados passam a ditar o ritmo da eficiência operacional no mercado corporativo.

Sobre a Ubots

Fundada em 2016, a Ubots é uma empresa brasileira de tecnologia que se estabeleceu como uma das principais no movimento de inteligência artificial conversacional no Brasil. Consolidada como uma companhia AI Native, com IA no núcleo de sua cultura, processos e arquitetura de produtos, a empresa é especializada no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para mensageria e agentes conversacionais. A Ubots possui expertise no setor de cooperativas de crédito, atendendo a mais de 250 instituições financeiras. Reconhecida desde 2023 como Business Solution Provider (BSP) oficial da Meta, a companhia unifica canais de comunicação e sistemas de gestão em uma jornada digital fluida, segura e de alta performance.

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