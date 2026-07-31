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Governo veta transformação de Cefets de MG e RJ em universidades tecnológicas

A Presidência da República vetou integralmente um projeto que transformava o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) e o ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
31/07/2026 às 15h03
Governo veta transformação de Cefets de MG e RJ em universidades tecnológicas
Governo argumentou que criação de universidades federais é atribuição do Executivo - Foto: Pedro França/Agência Senado

A Presidência da República vetou integralmente um projeto que transformava o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) e o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ) nas universidades tecnológicas federais de Minas Gerais (UTFMG) e do Rio de Janeiro (UTFRJ).

O veto total ao Projeto de Lei (PL) 5.102/2023 foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (31) e será analisado pelo Congresso Nacional. A proposta, de autoria do deputado federal Patrus Ananias (PT-MG), havia sido aprovada pelo Senado em julho.

Na mensagem de veto ( VET 41/2026 ), o Poder Executivo afirma que o projeto é inconstitucional por vício de iniciativa. Segundo o governo, a transformação implicaria reorganização da administração pública federal, matéria cuja iniciativa é reservada ao presidente da República.

Os dispositivos vetados serão apreciados pelo Congresso Nacional, que poderá manter ou rejeitar o veto. A rejeição exige o voto da maioria absoluta de deputados e senadores, em votação separada nas duas Casas.

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