Seminário reúne produtores para discutir recuperação e conservação do solo em Derrubadas

Produtores rurais de Derrubadas e da região participaram, na tarde de terça-feira, 28 de julho, do Seminário de Técnicas de Recuperação e Conservação do Solo, realizado no Auditório Municipal. A programação foi voltada à apresentação de práticas de manejo destinadas à preservação da fertilidade, à redução dos processos erosivos e à melhoria da capacidade produtiva das áreas agrícolas.

O evento foi promovido pela Emater/RS-Ascar, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Um dos principais momentos da programação foi a palestra do pesquisador da Embrapa Trigo, José Eloir Denardin, que abordou o tema “Recuperar a fertilidade do solo para estabilizar a produtividade e a rentabilidade agrícola”.

Durante a apresentação, os participantes receberam orientações relacionadas à conservação da estrutura do solo, ao planejamento e à utilização de sistemas de manejo adequados às características de cada propriedade.

Além da exposição técnica, o seminário proporcionou espaço para esclarecimento de dúvidas, troca de experiências e discussões sobre os desafios encontrados pelos produtores no cotidiano do campo.

Participação de autoridades e técnicos

O encontro contou com a presença do prefeito Miro Mulbeier, do vice-prefeito Cristiano Carvalho e do secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Rodrigo Vendruscolo.

Representando a Emater/RS-Ascar, participaram o gerente regional de Ijuí, Lediomar José Machado; o assistente técnico regional de Solos, Gilberto Bortollini; a supervisora da Micro 3, Rejane Carla Gollo Fornari; e o chefe do Escritório Municipal da Emater de Derrubadas, Carlos Rogério Kirst.

A presença dos profissionais contribuiu para ampliar o diálogo técnico durante a atividade e aproximar as orientações apresentadas das diferentes realidades encontradas nas propriedades rurais.

Informação técnica para fortalecer a produção

Ao destacar a importância da iniciativa, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente ressaltou que o acesso a informações técnicas contribui para qualificar as práticas de manejo, conservar o solo e preservar o potencial produtivo das lavouras.

A realização do seminário reforçou a importância da adoção de estratégias de conservação e recuperação do solo como parte do planejamento das propriedades, contribuindo para o fortalecimento da atividade agrícola no município.

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