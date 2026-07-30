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IGP-M tem queda de preços de 1,16% em julho, diz FGV

Em 12 meses, índice acumula inflação de 2,96%

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/07/2026 às 10h20
IGP-M tem queda de preços de 1,16% em julho, diz FGV
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), teve deflação (queda de preços) de 1,16% em julho deste ano. Essa é a segunda queda consecutiva do indicador, que já havia recuado 0,50% em junho.

Apesar das quedas, o indicador acumula inflação no ano (2,08%) e nos últimos 12 meses (2,76%). Em junho deste ano, o IGP-M acumulava inflação de 3,16% em 12 meses.

A queda de preços de julho deste ano foi puxada principalmente pelos preços no atacado, medidos pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que recuou 1,74% no mês.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), subíndice que mede a variação de preços no varejo, também teve queda de preços (-0,01%). Por outro lado, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), terceiro subíndice que compõe o IGP-M, registrou inflação de 0,62% no mês.

O IGP-M de julho foi calculado com base em preços coletados no período de 21 de junho a 20 de julho deste ano.

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