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Wooba expande tecnologia integrada ao turismo global

A Wooba consolida sua atuação global como empresa brasileira de tecnologia para o turismo, conectando distribuição, gestão, automação, APIs, recebi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/07/2026 às 09h47
Wooba expande tecnologia integrada ao turismo global
Arquivo Wooba

A digitalização vem remodelando a forma como empresas do turismo distribuem conteúdo, gerenciam operações e atendem seus clientes. Com a incorporação de novas tecnologias à rotina do setor, cresce a necessidade de integrar processos em uma única estrutura, reduzindo a complexidade operacional e aumentando a eficiência das empresas.

É nesse cenário que a Wooba, empresa brasileira de tecnologia com sólida atuação na indústria de viagens, consolida sua atuação como um ecossistema que conecta distribuição, gestão e automação. Com mais de 175 fornecedores integrados, a companhia reúne soluções voltadas a agências de viagens de lazer e corporativas, consolidadoras, travel techs, operadoras, empresas, companhias aéreas e hotéis.

A operação da Wooba reflete a dimensão desse ecossistema. Somente em 2025, as plataformas da empresa processaram mais de 20 milhões de transações e movimentaram mais de US$ 10,3 bilhões em vendas. Atualmente, mais de 45 mil usuários utilizam suas soluções mensalmente, atendendo mais de 8 mil agências ativas distribuídas pelo Brasil, Estados Unidos, México, Bolívia, Peru, El Salvador, Cabo Verde e Portugal.

Ao longo de 21 anos, a empresa ampliou seu portfólio para acompanhar a evolução do mercado. Além da distribuição de conteúdo aéreo, uma de suas principais especialidades, o ecossistema reúne serviços de hotelaria, locação de veículos, transporte rodoviário, seguro-viagem, APIs, automação financeira, gateways de recebimentos, proteção contra fraudes e ferramentas de gestão.

Segundo Jackson Andrade, CEO da Wooba, essa evolução acompanha as mudanças vividas pela indústria do turismo.

"A trajetória da Wooba pode ser resumida como uma história de construção consistente e bem-sucedida. Iniciamos a empresa do zero, sem qualquer investimento externo, e fomos capazes de desenvolver, ao longo dos anos, uma organização sólida, relevante e reconhecida no mercado em que atua."

O crescimento da oferta de conteúdo e dos canais de distribuição trouxe novas oportunidades para o setor, mas também aumentou a complexidade operacional. Para responder a esse cenário, a Wooba desenvolve soluções que centralizam diferentes operações em um mesmo ambiente, como o Travellink by Wooba, plataforma que permite pesquisar, reservar, emitir e gerenciar serviços de viagem, oferecendo mais agilidade aos consultores, maior controle aos gestores e uma operação mais integrada e rentável. O ecossistema também contempla soluções voltadas à gestão administrativa e financeira, pagamentos e recebimentos, proteção contra fraudes, APIs e outras tecnologias que apoiam diferentes modelos de negócio na cadeia do turismo.

Para Jackson Andrade, o papel da tecnologia deixou de estar restrito à automação de tarefas e passou a ser estratégico para o crescimento das empresas.

"Mais do que tecnologia, entregamos confiança e consistência. Temos uma bússola que orienta nossas decisões e a forma de atuar: nosso DNA é de tecnologia, nossa crença é nos seres humanos e nosso propósito é de aprendizado contínuo, curiosidade permanente e desejo de evoluir sempre."

Com atuação global e presença em diferentes segmentos da indústria, a Wooba segue investindo na evolução de suas soluções para contribuir para um turismo cada vez mais pujante, inteligente e preparado para acompanhar as transformações e os desafios do mercado.

Para saber mais sobre a atuação da Wooba e as soluções desenvolvidas para o mercado de turismo, basta acessar https://www.wooba.tur.br/

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