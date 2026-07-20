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Reskilling reduz pressão da escassez de talentos

A escassez de talentos leva empresas a combinar a contratação de novos profissionais com investimentos em reskilling. Pesquisa do ManpowerGroup mos...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/07/2026 às 16h03
Reskilling reduz pressão da escassez de talentos
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O desafio de encontrar profissionais com as competências necessárias tem levado organizações a rever suas estratégias de gestão de pessoas. Além de seguir contratando novos talentos, as empresas ampliam os investimentos na requalificação da força de trabalho. No Brasil, esse movimento aparece na Pesquisa de Escassez de Talentos 2026 do ManpowerGroup: 44% dos empregadores apontam o upskilling e o reskilling dos colaboradores como principal resposta ao desafio de preencher vagas.

Segundo o mesmo levantamento, 80% dos empregadores no país relatam dificuldade para contratar. Para Nilson Pereira, CEO do ManpowerGroup Brasil, o cenário evidencia que a escassez deixou de ser um desafio pontual e passou a exigir respostas mais estruturadas. "A dificuldade de contratação já não está restrita a funções muito específicas. O que se vê é um descompasso mais amplo entre as competências disponíveis e as habilidades que o mercado passou a demandar com mais velocidade", afirma.

reskilling ganha espaço como estratégia complementar à contratação de novos profissionais, acelerando a formação de competências críticas e ampliando o desenvolvimento dos talentos que já fazem parte das equipes. O conceito está ligado à requalificação de profissionais para o desempenho de novas funções, geralmente em resposta a mudanças no negócio, na tecnologia ou na estrutura do mercado de trabalho."A contratação continua sendo fundamental para incorporar competências às organizações. Ao mesmo tempo, desenvolver quem já faz parte da empresa é essencial para acompanhar a velocidade das transformações do mercado. O reskilling passa a ser uma resposta prática para fortalecer essas duas estratégias", diz Pereira.

Essa mudança acompanha a transformação das habilidades mais demandadas. A Pesquisa de Escassez de Talentos 2026 mostra que, pela primeira vez, competências ligadas à inteligência artificial (IA) lideram o ranking das habilidades técnicas mais difíceis de encontrar, tanto no mundo quanto no Brasil. Desenvolvimento de modelos e aplicações de IA aparece no topo da lista, seguido por áreas como TI e dados, marketing e vendas e atendimento ao cliente.

O avanço do reskilling reflete uma transformação mais ampla no mercado. O Relatório de Tendências Globais 2026, do ManpowerGroup, aponta que a requalificação da força de trabalho ganha relevância à medida que ferramentas digitais e inteligência artificial transformam tarefas, funções e modelos operacionais. O estudo indica ainda que 62% dos trabalhadores querem construir sua carreira no empregador atual, reforçando o potencial de programas internos de desenvolvimento e mobilidade.

Para Pereira, esse cenário exige uma mudança de mentalidade das lideranças. "O foco deixa de ser apenas encontrar alguém que já chegue pronto. A discussão passa a ser como identificar potencial, quais competências podem ser desenvolvidas e de que forma a empresa cria um ambiente onde a aprendizagem contínua faça parte da rotina", ressalta.

Mais do que oferecer treinamentos pontuais, programas de reskilling precisam estar conectados às prioridades do negócio e às oportunidades reais de mobilidade interna para gerar resultados. "Reskilling não deve ser visto apenas como resposta emergencial à falta de profissionais. Ele passa a fazer parte de uma agenda mais ampla de sustentabilidade do negócio, porque amplia a capacidade de adaptação da empresa e fortalece a retenção em um mercado mais competitivo", pondera o executivo.

A tendência é que esse tipo de iniciativa avance à medida que a escassez de talentos continue pressionando as empresas e a transformação tecnológica altere o perfil das funções. "Quando contratação e desenvolvimento caminham juntos, as empresas ampliam sua capacidade de responder às mudanças do mercado. Atrair talentos continua sendo essencial para incorporar novas competências, enquanto o reskilling fortalece quem já está na organização e prepara a empresa para os desafios futuros", resume Pereira.

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