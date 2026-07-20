Empresas à venda ganham ferramenta para encontrar comprador

A BuyCo desenvolveu uma ferramenta de matchmaking para medir a compatibilidade entre compradores e vendedores de empresas. A solução utiliza a base de dados da MeuBiz, plataforma do ecossistema da BuyCo voltada à compra e venda de negócios, para cruzar informações de compradores e empresas anunciadas com base em critérios como setor, localização, faixa de investimento, faturamento, modelo de negócio e interesse estratégico.

Muitos empresários querem vender suas empresas, mas não sabem como encontrar compradores qualificados. Do outro lado, investidores e empresas em expansão podem ter dificuldade para identificar oportunidades alinhadas ao seu perfil de aquisição. A ferramenta foi criada para cruzar esses interesses e apontar conexões com maior aderência entre oferta e demanda.

O lançamento ocorre em um contexto no qual a digitalização de processos empresariais tem ampliado o uso de plataformas e dados para conectar empreendedores, investidores e empresários em diferentes etapas de negociação. No mercado de compra e venda de empresas, a qualificação entre as partes pode influenciar o avanço das conversas, especialmente em operações envolvendo pequenas e médias empresas (PMEs).

A ferramenta foi desenvolvida para apoiar o cruzamento de dados entre empresas à venda e potenciais compradores, aumentando o alinhamento entre oferta e demanda. A proposta é comparar as características dos negócios anunciados com o perfil dos compradores cadastrados, atribuindo uma nota de qualificação que indica o nível de aderência entre as partes.

A partir dessa classificação, o time interno da BuyCo pode entrar em contato com compradores potencialmente compatíveis para apresentar empresas da base e avaliar se a oportunidade faz sentido em relação ao cheque disponível, à tese de investimento e ao perfil de aquisição informado pelo interessado.

Em uma comparação didática, a lógica se aproxima da utilizada por aplicativos de relacionamento: enquanto essas plataformas conectam pessoas com base em afinidades, a ferramenta da BuyCo conecta compradores e empresas com base em dados, características do negócio, sinergias comerciais e potencial de geração de valor.

Entre os critérios considerados estão região de interesse, faixa de valor, setor de atuação, perfil de investimento, porte do negócio e características da empresa anunciada. Quanto mais próximas forem essas informações, maior tende a ser a compatibilidade apontada pelo sistema.

De acordo com Rafaela Rossi, cofundadora e CBO da BuyCo, encontrar compradores interessados e compatíveis é um dos pontos-chave em processos de venda de empresas.

"Em muitas operações, o desafio não está apenas em encontrar interessados, mas em identificar compradores que tenham alinhamento com o tipo de negócio, porte, setor, localização, cheque disponível e tese de investimento. O matchmaking busca tornar esse cruzamento mais objetivo e aumentar a precisão na aproximação entre compradores e vendedores", afirma.

Segundo dados da companhia, a MeuBiz reúne uma base com mais de 5 mil compradores ativos, além de vendedores e empresas anunciadas, o que amplia a capacidade de cruzamento de informações entre perfis interessados em compra e venda de negócios. Com o matchmaking, a BuyCo passa a utilizar critérios de compatibilidade para apoiar o trabalho do time interno na identificação de compradores com maior potencial de aderência a determinadas empresas.

Para empresários que buscam vender um negócio, a tecnologia pode ampliar a visibilidade da empresa junto a compradores com perfil mais aderente, incluindo investidores, grupos estratégicos e empresas em expansão. Para compradores, o recurso contribui para uma busca mais direcionada, com oportunidades filtradas de acordo com o perfil de aquisição informado. Para assessores, investidores e profissionais envolvidos em operações de M&A, a ferramenta pode apoiar a formação de um pipeline mais qualificado de oportunidades.

Segundo Diego Ornellas, cofundador e CEO da BuyCo, ferramentas digitais podem contribuir para qualificar a conexão entre compradores e vendedores, mas não substituem a condução estratégica do processo.

"A tecnologia ajuda a organizar informações, identificar padrões de interesse e tornar mais precisa a aproximação entre compradores e vendedores. Em processos conduzidos pela BuyCo, o match acontece depois de etapas como preparação da empresa, organização de dados, entendimento do negócio e estruturação da oportunidade para o mercado", afirma.

O uso de matchmaking em transações empresariais acompanha uma tendência de aplicação de dados para melhorar processos de busca, recomendação e conexão entre partes interessadas. No caso da BuyCo, a ferramenta utiliza a base da MeuBiz para apoiar a qualificação de compradores e vendedores, considerando informações cadastrais, características dos negócios disponíveis e o perfil de aquisição informado pelos interessados.

A aplicação desse tipo de tecnologia também se relaciona à democratização do acesso ao mercado de compra e venda de empresas. Historicamente, muitas transações dependiam de redes de relacionamento, indicações ou estruturas tradicionais de assessoria financeira. Com o uso de dados e plataformas digitais, parte desse processo passa a contar com filtros de compatibilidade que ajudam a aproximar vendedores e compradores de forma mais organizada.

Com a ferramenta, a BuyCo amplia sua estrutura tecnológica voltada à conexão entre empresários que buscam vender empresas e compradores interessados em adquirir negócios. O recurso passa a integrar o processo como apoio à compatibilidade entre perfis, reforçando o trabalho de originação e qualificação realizado pela operação.

Para saber mais, basta acessar https://buyco.com.br.